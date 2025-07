«Llevar todo a la espalda te hace libre»

La campaña veraniega del Camiño Portugués da comienzo con peregrinos cada vez más jóvenes que emprender su viaje solos. Son muchos los viajeros en la veintena que se deciden por emprender un viaje tan introspectivo como es esta ruta jacobea de manera solitaria.

Una de ellas es Lisa Schimd, de tan solo 22 años. Ella, como muchos peregrinos viene desde Centro Europa, Suiza en concreto, y emprendió el recorrido como peregrina en solitario pero fácilmente encontró un grupo de otros jóvenes que ahora le acompañan en su trayecto. «Empecé completamente sola pero en el camino muy rápidamente conocí a un grupo de peregrinos en la misma situación que yo, y estamos juntos desde entonces». Lisa comenta que no es la primera vez que hace una variante del Camiño ya que previamente realizó el del Norte y planea repetirlo: «Es un viaje que te nutre como persona, llevar todas tus pertenencias a la espalda te hace libre, es una experiencia muy minimalista y de conexión total con la naturaleza» afirma.

Dos peregrinos, en el albergue. / Pedro Mina

Los caminantes que visitan durante estos meses Pontevedra para realizar la ruta portuguesa son de una gran variedad de edades y procedencias. La tendencia en los albergues de peregrinos más concurridos es que, aunque provienen de regiones del mundo muy variadas, en verano la gran mayoría de viajeros que se alojan en sus paradores son de procedencia española. Fundamentalmente del sur y del Levante debido a una cultura de tradición católica más arraigada y a la búsqueda de un clima más fresco comparado con comunidades como Andalucía o Extremadura.

Es el caso de Luisa Sierra, de Cáceres, que hace el Camiño por primera vez. «Siempre había querido hacer el Camino y ahora que vino el verano aproveche para escapar del calor de la meseta. Además, escogí el Portugués para poder ver todos los paisajes de costa que ofrece y que no estoy tan acostumbrada a ver». Luisa asegura que de momento su experiencia esta siendo muy enriquecedora y que Pontevedra ha sido uno de los lugares que más le está gustando de su ruta, debido a su «ambiente cercano».

Fuera de los meses veraniegos, sobre todo durante primavera y verano, los peregrinos extranjeros son más habituales y cada vez provienen de lugares más lejanos aunque los americanos y los centro europeos siguen siendo los que más realizan esta travesía.

Los albergues de Pontevedra, cada año más llenos

Cada año, el número de usuarios que se animan a realizar el Camiño Portugués aumenta, una ruta que atrae a muchos por su riqueza de paisajes costeros y por la posibilidad de tener una experiencia menos concurrida comparado con el Camiño Francés, sobre todo durante los meses de verano.

La rúa de O Gorgullón, el lugar por excelencia para los peregrinos que buscan alojamiento cuando pasan por la ciudad del Lérez, a menudo se desborda de una gran cantidad de caminantes que resultan demasiados para el cupo de los albergues. Ana Redondo, del Albergue Aloxa comenta que este año nota más afluencia que en años anteriores y que, aunque de momento no tienen saturación, no duda en que suceda a menudo durante el verano. «Es habitual que tengamos el hostal saturado y tengamos que decir que no a algunos peregrinos».

También asegura que el día más concurrido normalmente es el martes ya que muchos viajeros planean llegar a Santiago durante el fin de semana y al planear la ruta pasan ese día por Pontevedra. Además, confirma la evidente subida en la popularidad de esta ruta desde el pais vecino: «Ahora el Camiño se puede hacer de muchísimas formas, hay una variante para todo el mundo».

Debido a esta creciente fama del Camiño, es habitual que en otros años se haya requerido ceder un pabellón para alojar a peregrinos que no tienen otro lugar al que ir debido al lleno total. Es el caso por ejemplo del hostal público Virxe do Camiño donde trabaja como voluntario desde hace cinco años Antonio D´vesa, de Portugal: «De momento no será necesario pedir el pabellón pero si que es verdad que cada vez notamos más gente aquí, sobre todo joven».