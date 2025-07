Cita coa música e o baile no Parque Arqueolóxico

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR) de Campo Lameiro, celebra o vindeiro sábado a primeira edición do Petrofest. Este festival diúrno ofrecerá unha xornada gratuíta de música, baile e maxia en plena natureza, entre petróglifos milenarios, carballos e piñeiros. A entrada ao recinto e ao festival será libre e gratuíta, sen necesidade de reserva previa, agás para as visitas guiadas que se realizarán ao longo do día e que requiren inscrición. As portas abriranse ás 11.00 horas.