«As pegadas da historia» en Poio

Un total de 20 nenos e nenas de entre 9 e 12 anos participan esta semana en Poio no minicampamento «As pegadas da historia», unha iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia dentro da programación de verán e que espertou un grande interese entre as familias, esgotándose todas as prazas ofertadas.

Os participantes, procedentes de diferentes lugares de Galicia, como Vigo, Nigrán, Ordes, Santiago de Compostela, Boiro ou Trives, e incluso desde Boston (EEUU), chegaron o luns ao concello. Onte o alcalde, Ángel Moldes, e a concelleira de Xuventude, Tamara González, recibiron ao grupo na Casa do Concello.

Ao longo da semana, ata o venres, a rapazada participará nun amplo abano de actividades que inclúen actividades náuticas (surf, kaiak, surf skate), salvamento acuático deportivo, xogos de praia e na Reiboa, orientación, xogos de coñecemento e de historia en espazos como o Mosteiro de Poio, o Museo de Colón e o Bosque de Colón. Tamén están previstas veladas nocturnas para favorecer a convivencia entre os participantes.

Por outra banda, o Campamento Dixital para rapazada de 9 a 17 anos ten abertas as inscripción. Será do 25 ao 29 de agosto en horario de mañá.