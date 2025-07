Vilaverde: «El edificio quemado de Riestra quedará hoy asegurado»

Los trabajos en el edificio incendiado en Riestra han seguido casi de forma continuada desde el pasado martes, momento en el que fue declarado el fuego. Tras la intervención de los Bomberos de Pontevedra se dio paso a la intervención de diferentes equipos técnicos que han trabajado de manera intensiva para retirar los elementos que pudieran causar algún daño a los viandantes. Así como para ofrecer garantías a los edificios colindantes. Ayer, la concejala de Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde, hizo balance de las acciones que se han llevado a cabo hasta el día de hoy. Y subrayó que «el martes (hoy) el edificio quemado de Riestra quedará asegurado».

«En este momento, la empresa de demolición ya ha retirado toda la cubierta. Contábamos con que, aproximadamente llevase tres días retirarla. Y ya está quitado prácticamente todo el pinche. Ahora estamos procediendo a retirar el muro del núcleo de la escalera porque la última parte de la escalera colapsó y quedaba ese muro en malas condiciones. Por lo que se decidió demolerlo y ahora están procediendo a su retirada», explicaba ayer la concejala haciendo referencia a los trabajos que los operarios estuvieron realizando durante todo el día del lunes.

«Vamos a intentar también quitar la parte superior de la propia escalera. Porque tiene pinta de estar bastante mal. Y el resto apuntalar para que quede en condiciones de seguridad». La previsión del Gobierno municipal ayer era dejar hechas todas estas tareas con el fin de garantizar hoy que el edificio está asegurado, por fin. La concejala hacía hincapié en que se trata de cerrar «la emergencia». La idea es dejar en pie las estructura con una altura desde los bajos a la primera planta y la segunda.

Curiosos que se saltan el precinto

La concejala también subrayó que el precinto colocado para impedir el acceso a la zona afectada por parte de los viandantes, tienen razones imperiosas de seguridad. «Si está precintado (por los Bomberos y Policía Local) es por algo, no se puede cruzar el precinto. Lo tuvieron que reponer y cerrar bien como tres veces a lo largo del fin de semana. Además, quienes lo hagan pueden exponerse a consecuencias como una denuncia por parte de la Policía», sentenció la edil nacionalista.

En los últimos días no han sido pocas las veces que los vecinos han roto el cordón, pasando al área de trabajo de los equipos de emergencia para ver de cerca el suceso, hacerse fotos o comprobar el estado en el que ha quedado el inmueble. Una negligencia que, sin los trabajos de retirada de elementos sueltos o con riesgo de caída, sin terminar, coloca a quienes se saltan el precinto policial en peligro. «Lo que nos preocupa es la seguridad de las personas, pero si lo cruzan será responsabilidad de ellos».

Rotura de cañerías

A pesar de que los trabajos de extinción del fuego terminaron, durante el fin de semana se presentó otro problema en el inmueble quemado de Riestra: la salida continua de agua desde los bajos del edificio (portal, Cafetería Meu y almacén de la Óptica Martínez) hacia las alcantarillas de la calle. El servicio de técnicos de Viaqua, que presta servicio en el municipio, se desplazó hasta la zona para realizar las tareas de reparación pertinentes. «Creemos que como consecuencia del propio incendio pudo arder o estropearse alguna tubería que dejara salir el agua. Por lo que se procedió a cortar el agua del edificio», explicó Vilaverde. La noche del domingo, técnicos de Viaqua seguían con la contención.

Crispación por la dotación de Bomberos

La acción de los Bomberos de Pontevedra no ha cesado desde que se declarara el incendio de Riestra 4 el pasado martes. «A lo largo del fin de semana los bomberos tuvieron que ir a enfriar por la noche, porque en la parte derecha (donde se originó el fuego) aún quedaba alguna plancha y parte de la cubierta sin retirar, por lo que parecía que salía algo de fuego. Se estuvo pendiente todo el fin de semana por si se volvía a recalentar la zona», declaró Eva Vilaverde. Pero fueron las preguntas sobre las demandas de mayor personal de bomberos hechas estos días por la Junta de Personal Municipal y el Partido Popular, lo que irritó a la concejala.

«Que en estos momentos se hagan valoraciones al respecto de la plantilla de Bomberos de Pontevedra es opinable. En todo caso, sus opiniones son legítimas, cuantos más trabajadores para la Junta de Personal, mejor. Nosotros (Gobierno local) insistimos una y otra vez que el cuadro de personal de la plantilla de Bomberos está dimensionada para una ciudad como Pontevedra, con la población, superficie en metros cuadrados y características propias de esta ciudad», manifestó la edil nacionalista.

Y desdeñando la denuncia del PP local afirmó que «es de chiste». «Hacemos más refuerzos desde la ciudad al Consorcio Provincial (gestionado por el PP a través de Xunta y Diputación) que al revés. En cuatro años colaboramos en 66 ocasiones. Hay falta de rigor en la demanda. Según el cuadro de personal de la Diputación, ellos cubren más de 5.300 personas y 38 kilómetros cuadrados por bombero. Mientras en Pontevedra se cubren 2.000 personas y una superficie de menos de 3 kilómetros cuadrados por bombero», recalcó la edil nacionalista molesta.

Por otro lado, queda pendiente el asunto de la investigación del incendio. La Policía Nacional dio traslado del atestado al Juzgado de Instrucción número 2, será el juez quien decida si se practican diligencias o no. Desde el Concello sostienen que aunque el edificio quede asegurado, no serán sus técnicos los que digan si Bomberos o Científica entran en el inmueble. «Mañana (hoy) si la Policía Científica no nos indica lo contrario, se mirará si se quita el precinto, si se puede entrar y en qué condiciones. Pero es cosa de ellos».