BigSound en cifras: 14 millones y 35.000 personas en dos días

La agenda de ocio del verano en Pontevedra no ha hecho más que despegar en julio y las valoraciones por parte del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, no pueden ser mejores. «El arranque de las fiestas de verano ha sido todo un éxito es un inicio impresionante. Desde el Multisport, pasando por el concierto de Jennifer López, la presentación de los Feroz en Tenerife, San Benitiño, el Big Sound y el encuentro Sete Falares», manifestaba ayer el primer edil pletórico (y moreno tras su visita a las Canarias). Pero sin duda, lo que más llamó la atención de sus palabras fueron los datos «ofrecidos por la organización» (recalcaba el alcalde, dejando fuera la posible medición por parte del Concello) acerca del Big Sound. «El nuevo festival Big Sound ha registrado un público de 35.000 personas», «más de 1.300 operarios» trabajaron en las tareas vinculadas al desarrollo del evento musical. Y ha tenido «un impacto económico de 14 millones de euros». Unas cifras sobre las que no se pudo establecer el porcentaje con vínculo directo en la ciudad. «Son datos de la organización, desde el Concello no podemos saberlo», decía el alcalde al ser preguntado por si se conocía el dinero que dejaron los asistentes en bares y restaurantes o cualquier otro servicio.

Aunque la cifra del público era más o menos la esperada, el festival cuenta con equipos permanentes de trabajo, desde el personal de la empresa de control de accesos a montaje de instalaciones, que desarrollan su labor de manera itinerante, siendo como es un evento consolidado en otros puntos de España, pues esta es la primera vez que el Big Sound se celebra en Pontevedra. Y, aunque el movimiento de gente ha sido evidente (también en el ocio nocturno tras los conciertos) no se puede estimar (al menos desde el Concello) el porcentaje del dinero dejado solo y exclusivamente en la ciudad, ni en hostelería, ni en empresas locales de todo tipo de servicios.

«Desde el Mundial de Triatlón la ciudad ha estado al 100% de su capacidad hotelera, cuesta encontrar sitio para dormir», fue todo lo que pudo matizar Lores. Dejando claro también que «la aportación municipal al Big Sound es cero. El Concello, no aportó dinero alguno», explicó. «Nuestra colaboración se limita a ceder espacios, la electricidad y dar todas las facilidades», sentenció el primer edil.

Y confirmó que el festival volverá a Pontevedra el año que viene en julio los días 17 y 18. Asimismo, la organización abre hoy un edición limitada de venta de entradas a precio especial para la edición 2026 (42 € con gastos incluidos y seguro de reembolso), disponibles en la web oficial: Bigsoundfestival.com.

En su valoración de los espectáculos de julio, Lores dijo que «este inicio de fiestas de verano impresionante no es casualidad» y que detrás de todo ello «hay un trabajo increíble del Concello y entidades privadas». Subrayó que «quien viene a Pontevedra repite porque es una ciudad acogedora, atractiva y dinámica».

Y, tras agradecer «la colaboración y paciencia mostrada por los vecinos, especialmente los de las inmediaciones del Parque de Tafisa donde, obviamente, se produjeron molestias por el corte del tráfico y el ruido»; recordó que queda mucho por disfrutar, como la celebración de la Peregrina.

Y otras grandes citas con la cultura y la música, como la semana de Patrimonio Invisible, el XXXI Festival Internacional de Jazz and Blues, los conciertos de las peregrinas que traerán, entre otros, a la inconfundible Paloma San Basilio; o el que es ya un clásico de la ciudad, el popular festival Río Verbena. Respecto al concierto de JLo, el alcalde no entró en valoraciones.