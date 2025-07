Ricardo Portela o la gaita que apuntaló una cultura

Cultura y tradición, dos elementos fundamentales que definen la identidad de un pueblo y que ayer, a través de los instrumentos musicales más bonitos hechos a mano, reivindicaron la esencia de Galicia desde la Praza da Ferrería. Un fin de semana dedicado a la música y los instrumentos tradiciones con los que recordar que todo ello supone el patrimonio inmaterial de Galicia a través de la «Mostra de artesáns de instrumentos tradicionais» Memorial Ricardo Portela.

«Ricardo Portela era un gaiteiro que vivía en Pontevedra en plena calle del Naranjo. Murió en el año 1992 siendo uno de los más importantes de la ciudad. Fue también el primer presidente de la Asociación de Gaiteiros y luego de honor. Por todo ello, se hizo una propuesta al Concello de Pontevera para hacerle un homenaje que fue aceptada y aquí estamos», explicaba ayer el maestro artesano y gaiteiro, Oli Xiráldez (toda una eminencia en el gremio). Desde aquello han pasado 23 años de muestra (y ceca de 27 de homenajes) en los que, como un reloj, Portela recibe el calor de quienes reconocen en él una figura significativa para salvaguardar la memoria de la cultura «galega».

As Fabulosas da Baña en los puestos de la muestra de la Ferrería. | Iñaki Abella.

La idea inicial era reconocer la figura de Portela y, al mismo tiempo, «darle empaque y visibilidad», por eso, mientras la plaza se llenaba de puestos con algunos de los artesanos más reconocidos de Galicia en materia de instrumentos tradicionales. Cuatro agrupaciones de gaita recorrían el centro de la Boa Vila, animando con su música a todo el que pasaba. «Es una cosa maravillosa que se estaba perdiendo, eso de que esté la música tradicional por todo el casco histórico», comentaba el veterano gaiteiro con emoción.

«En la muestra , que funciona como escaparate, están todos los instrumentos de la música tradicional representados. Los de viento, como los que hago yo. De percusión, de cuerda... Todos».

La importancia de su presencia en la ciudad trasciende el momento. Porque, más allá de que cualquiera pueda informarse obre los instrumentos ofertados. O que personas experimentadas en la música tradicional puedan hacer sus encargos a medida a estos «manitas» de la madera, el cuero y la cuerda, se trata de asentar en el presente una identidad fraguada en el pasado. «El idioma y la música son el fundamento de un país. Así, igual que hablamos en gallego estamos tocando en gallego. Porque los instrumentos. Para la cultura de un país, para la cultura de los gallegos, la música y sus instrumentos representan uno de los pilares fundamentales. Son patrimonio», recalca Xiráldez. Sus manos han hecho gaitas desde su juventud, apenas tenía 23 años cuando empezó. Pero su labor de maestro trasciende la creación hasta convertirse en una semilla que germina dentro de su propia familia. Porque solo unos puestos más allá, su sobrino Iago Salgado, enseña su propio trabajo.

La Agrupación Ansuíña homenajea a Ricardo Portela | Iñaki Abella

Salgado, que engaña por su juventud, es artesano de instrumentos tradicionales de percusión y cuerda. «Hay pandereta, tambores y bombos, entre los instrumentos de percusión. Y de cuerda zanfonas y violas medievales», estas últimas, reproducciones del Pórtico de la Gloria. Y, aunque reconoce que nadie sabe a ciencia cierta cómo sonaban, a pesar de que existan partituras de la época con indicaciones aproximadas, al menos quien las ve se sorprende por su refinado acabado.

El Memorial continuará durante todo el día de hoy. En los puestos de la Ferrería es posible desde encontrar el instrumento que uno andaba buscando a libros sobre el propio Ricardo Portela, compositoras de gaita mujeres o, incluso, manuales sobre el método infantil de iniciación a la gaita gallega. Junto con algunos discos.

Además, el domingo seguirá amenizado por el pasacalles que ofrecen diferentes agrupaciones. Porque si ayer eran: Ansuíña, As Fabulosas da Baña, Tribo y Erdeiros dos Morenos de Labadores. Hoy (a las 11.30 y 18.00 horas) ofrecerán su música tradicional: Gaiteiras do Berce, Gaiteiros do Ulla, Lobeira y Os Mecos de Ogrobe; por todo el centro de la ciudad.

Y a las 21.00 horas, cierre de esta fiesta de la cultura de la mano del concierto que ofrecerá Cantometrics, en la propia Ferrería.