El Entroido también es para el verano

Vilaboa volvió a apostar este fin de semana por la tradición y la recuperación de la cultura. En esta ocasión ha sido a través del VII Encontro de Entroidos, un evento que contó con la participación de representaciones de Galicia, España y Portugal.

Desde el gobierno local se destaca que siempre es un acierto apostar por este tipo de celebraciones también durante el verano. Y así fue ayer, cuando música, tradición y diversión citaron a público de todas las edades.

La tradición fue protagonista en Vilaboa. / FdV

El programa, organizado por la Asociación Cultural Cobres con la colaboración del Concello de Vilaboa, comenzó con el tradicional Vermú de Entroidos en el Chiringo de Deilán.

Desde Galicia participaron seis representaciones: Madamas e Galanes de Cobres y las Veteranas de Cobres, ambos anfitriones desde Vilaboa; las Madantas de Mos; los Xenerais do Ulla de la comarca homónima; los Boteiros e Fulións de Viana do Bolo; los Follateiros de Lobios, y las Madamas e Danzantes del Entroido de Salcedo, desde A Pobra do Brollón (Monforte).

Caretos de Lazarim, de Lamego (Portugal). / FdV

Desde otras comunidades españolas se acercaron cuatro representaciones que enriquecieron la diversidad: el Atenazador de San Vicente de la Cabeza de la comarca zamorana de Aliste; las Burras de Tremor de Arriba y el Toro de Espina de Tremor desde Igüeña, en León, y lo Guirrios y Madamitas de Cimanes del Tejar del páramo leonés.

Llegados desde Portugal estuvieron los emblemáticos Caretos de Lazarim de Lamego, en Viseu, y los Caretos de Arcas de Macedo de Cavaleiros, en Braganza, dos de las manifestaciones más reconocidas del entroido luso.