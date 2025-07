El BigSound «lo peta» y se despide hasta julio de 2026

Cinco de la tarde y un sol que caía a plomo, pero Galicia es tierra de festivales y los pontevedreses saben cómo acoger una nueva cita con la música del verano, así que Tafisa lo volvió a ver: cerca de 17.000 personas siguieron la segunda jornada del recién estrenado Festival BigSound. La tarde abría con el autor de «Ckay Love Nwantinti», el pontevedrés Camilo Serodio rebautizado como SoulMacKlein (y antes como Loko23), abría la tarde con sabor a casa.

Como el primer día (y sabiamente, según muchos) había hecho Sabela, la artista gallega de Operación Triunfo. Así, el cantante de letras como «Sé que no hay quien me aguante, a veces ni yo me soporto», mostró que la gente no opina lo mismo. Cervezas en mano, gafas de sol y mucho «flow», los asistentes se dejaron seducir mientras el recinto iba cogiendo forma. Solo media hora después, la rapera e icono LGTBIQ+, Ptazeta, hacía su aparición ante su público que no dudó en gritar, saltar y cantar sus temas. Porque, si algo tiene Zuleima del Pino González, es una personalidad brutal que arrastra a la gente.

A las 18.30 horas llegó el turno de Lode, otro de los artistas gallegos que más seguidores tiene gracias a su intenso trabajo en redes sociales. El espacio que le vio nacer y del que no reniega a pesar de estar convirtiéndose en uno de los artistas más consolidados del panorama musical, especialmente entre el público más joven.

Pero como todos en todos los espectáculos, siempre hay un momento en el que la emoción supera a cualquier otra respuesta por parte del público. Y ayer, el estelar momento lo protagonizó una de las cantantes más populares y queridas por el público general: Leire Martínez. La exvocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, donde puso su característica voz durante los últimos 16 años. El calor mostrado ayer por el público pudo servir a la artista como impulso después de unos meses convulsos tras su (mala) salida de la agrupación. Pero si algo ha demostrado la cantante es su fortaleza. Así que, después de tanto disgusto y cruce de palabras con los que eran sus compañeros, ha cogido las riendas de su carrera en solitario. Y todo apunta a que le va a ir muy bien si se atiende a cómo la gente coreaba su nombre en varios momentos de su actuación, especialmente hacia el final.

Leire Martínez demuestra su fuerza sobre el escenario y la gente corea su nombre. | Iñaki Abella

María Escarmiento, Amaia de OT o La Zowi, llenaron, crearon ambiente e hicieron disfrutar. Así como Juanjo García DJ que animó a los que la noche les hace revivir, con su sesión de madrugada. Pero si hubo alguien que se metió al público en el bolsillo esos fueron Omar Montes y Rels B, el artista de música urbana más aclamado por los fans que se agolpaban para ver la actuación de la estrella. Más, si se tiene en cuenta la aparición sorpresa en el escenario del rapero gallego Arce, durante la actuación de Omar Montes. Algo que nadie se esperaba y que desató a un público ya entregado.

Y para los que quisieron seguir con la fiesta... Postparty en la sala Zennet. La segunda edición del festival ya tiene fecha, serán los días 10 y 11 de julio. Aún sin artistas confirmados, sí se sabe que los abonos para 2026 saldrán a la venta este 15 de julio.

Tampoco se sabe si la entrada seguirá la tendencia de esta edición. Pero, visto el éxito del «Abono FRONT STAGE» (Primeras filas Escenario Principal, Baños y Barras Exclusivas), seguro habrá más.