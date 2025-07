Marín inicia obras de pavimentación no rural

O Concello de Marín iniciou as obras de pavimentación de camiños do rural, unha actuación que chegará a oito puntos distintos das parroquias. O concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, achegouse ata o camiño de Viñas Blancas, na zona do Carballal, por onde arrancaron a execución destes traballos, por 335.812,03 euros con cargo á liña 1 do Plan Máis Provincia da Deputación.