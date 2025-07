Guardia en Riestra para coger sus papeles, cautivos en el edificio incendiado

Los daños colaterales derivados del incendio del edificio de la calle Riestra en la madrugada del martes siguen causando estragos. Porque la dificultad para acceder al inmueble por el mal estado de la estructura no solo ha impedido que se lleve a cabo una investigación sobre las causas y origen del fuego por parte de los Bomberos y Policía Nacional, sino que ha dejado a todos los afectados en la estacada con sus vidas. Porque si el Concello de Pontevedra anunció que todos los desalojados tenían un techo donde dormir, ya sea proporcionado por los servicios municipales o bien de allegados que les han acogido, lo cierto es que no es una solución permanente.

Esto, unido a los largos y necesarios tiempos de las tareas de extinción del fuego y retirada de los elementos dañados en el inmueble, han generado una situación de incertidumbre que, en el caso de las personas que tienen algo (poco) a lo que agarrarse, les deja en tierra de nadie. Como la «familia» de Zulimar, venezolanos que aglutinan cinco miembros de edades entre la vejez y la infancia, conocidos todos de Maracaibo y que se han apoyado para su asimilación en la Boa Vila.

«El piso (en la primera planta del lado izquierdo del edificio quemado) lo alquiló hace cerca de ocho años un viejo amigo de allá que nos acogió, somos como familia. Con cinco habitaciones y trabajando algunos de nosotros, yo vivía desde que llegué hace más de dos años, junto a mi amigo, mi hermano José, la niña y su abuela», cuenta Zulimar. Ellos tuvieron la suerte de no estar en casa la noche del incendio porque salieron a cenar, pero la vuelta fue terrible. «Después de iniciarse el fuego nos sacaron a la calle y pasamos la madrugada a la intemperie viendo cómo se quemaba el edificio. No podíamos hacer nada y no sabíamos lo que iba a pasar. Los chicos africanos del piso de arriba a la derecha habían intentado salir al ver que se descontrolaba el fuego, pero no nos avisaron, fue otra vecina la que alertó. Y desde que salimos a la calle con lo puesto ya no pudimos volver».

De madera maciza, las vigas estaban calcinadas. / FdV

Desde la fatídica madrugada del martes han estado montando guardia cada día a las puertas de lo que un día fue su hogar. «No tenemos ni bragas que ponernos. Cada noche las lavo y dejo a secar para poder ir limpia», cuenta Zulimar con ese carácter abierto y risueño tan típico de los lugares bañados por el Mar Caribe, y se ríe. Intenta animarse ante la situación porque un minuto antes, a la abuela de la menor que les acompaña se le han caído las lágrimas al recordar cómo fue ver que perdía la nueva vida que estaba construyendo en Pontevedra, después de tener que abandonar su Venezuela natal porque aquello ya no era vida.

«Estamos aquí porque ni el presidente ni la oposición (del país latinoamericano) han hecho nada por los venezolanos. No quedó otra. Y ahora esto», decía entre la indignación y la tristeza José cuyo apellido de origen vasco es probable que le eche un cable para afianzar su situación en España, de cara a la gestión de una posible nacionalidad española.

Y ahí es dónde está el centro del problema. Porque si el hecho de saber que tendrán que buscar un nuevo piso, «con lo que supone, más de 800 euros de alquiler, la fianza, los meses por adelantado...», en una ciudad con poca oferta disponible; es duro. Más lo es hacerlo sin sus pertenencias, que aparentemente están en perfecto estado desde lo que se aprecia por los balcones abiertos (ropa, cama...), por las que cada día esperan por si hay suerte y las pueden recuperar.

Estar sin tu ropa es terrible, pero lo que más necesitamos son las carpetas con los pasaportes y los papeles. Tenemos cita con Extranjería en unos días y no se puede cambiar tan fácilmente. Lo que ha pasado no justifica faltar. Y necesitamos seguir con los trámites», decía ayer la familia preocupada. Mientras ellos esperan, la noche del jueves tuvieron que volver los Bomberos por el intenso olor a quemado que salía de las vigas de madera, una vez retirada la cubierta de la zona donde se originó el fuego. Y ayer, la empresa de demolición quitó las mismas totalmente calcinadas.