Hosteleros divididos por la actitud de los peregrinos

Aunque la afluencia de peregrinos es constante todo el año, las vacaciones estivales facilitan la presencia de un mayor número de ellos en la ciudad. Sin embargo, no siempre dejan buen sabor de boca entre los hosteleros (y vecinos) que, en ocasiones, se ven obligados a llamar la atención a los visitantes por la falta de urbanidad que algunos manifiestan cuando se sientan en las terrazas de los establecimientos. «El peregrino de verano es peor que el de invierno que deja más dinero y es de otra forma de ser», apuntan desde la Taberna de Félix.

«Es habitual que se descalcen cuando se sientan. Estiran las piernas poniendo los pies en otra silla mientras dejan airear sus botas. Y el resto de la gente está comiendo en la terraza», comenta Michele de los populares Kamelia y Bar Estrella. Algo similar sostiene Borja del Pintxo Viño. «Algunas personas hacen un poco lo que quieren. Se quitan la camiseta y la ponen a secar en la mesa o se ponen a tomar el sol. Y aquí servimos comidas».

En el Pintxo Viño hay quien puso su camiseta a secar encima de la mesa. | C.V.

Uno de los establecimientos más reacios a consentir este tipo de actitudes de falta de consideración con los demás es el Rianxo, cuyos dueños han colocado un cartel en su soportal igual de grande que su característico menú (que mide más de un metro de alto). El nuevo cartel recoge una letanía de acciones prohibidas para quienes deseen disfrutar de la comida en la terraza de su restaurante como: no descalzarse, no poner los pies en la silla, no se permite consumir comida y/o bebida de otros establecimientos; entre otras. Avisando, asimismo, de que: «Si tiene prisa, este no es su local», debido al apremio y malas formas con las que algunos visitantes se han dirigido al personal del restaurante.

«El otro día hubo quien pidió un vaso porque agua ya llevaban ellos», cuenta Cruz. Y refiere otra ocasión hace poco en la que les pidieron bebidas y ella podía ver cómo de «un ‘tupper’ comían discretamente pulpo. Les dije que no podían hacer eso y al rato les veo sentados en el escalón del Rúas terminándoselo».

Iván y Michele, a las puertas del Bar Estrella, donde los peregrinos "airean" sus botas mientras toman algo. / C.V.

Otro de los casos más comentadas entre los hosteleros es el hecho de intentar reservar «mesa para tres y luego se sientan siete». Sin embargo, hay otros establecimientos que manifiestan una relación agradable con los visitantes. «Los que lo hacen mal es un 1% solo», dice Félix desde su taberna en Figueroa.

Félix regenta uno de los establecimientos que más visitantes reciben, la Tarberna de Félix. Opina que quienes no se comportan son los menos. / C.V.

«Yo estoy encantada, son muy educados y dejan buenas propinas. Es verdad que a veces se ponen a tomar el sol, pero no como eso que dicen. Se bajan un poco los tirantes y se ponen crema, pero es que es gente piel muy blanca. Y dejan los baños limpios», asegura Delia, dueña del Feira Vella, local con terraza tanto en la Plaza de A Leña como en la de A Verdura.