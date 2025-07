Los biólogos estudian la almeja japónica, que engorda pero no crece en Lourizán

El sector del marisqueo de la ría de Pontevedra está preocupado por un extraño fenómeno que se ha detectado de forma especial en el banco de Os Praceres, en Lourizán, donde los ejemplares de almeja japónica están sufriendo un fenómeno que no se explican: engorda pero no crece.

Este bivalvo, el que supone hoy por hoy la mayor cantidad de capturas según los cupos legales para este colectivo de trabajadores, está creciendo a lo ancho, pero no a lo largo, que es lo que le permite alcanzar el tamaño mínimo permitido, de 35 milímetros.

Elena Padín, presidenta de las mariscadoras de Raxó, así lo confirma: «Tenemos un problema, que sí hay cantidad, pero que en vez de engordar a lo largo engorda a lo ancho. Están mirando el porqué de este motivo. Si no crece no nos la dejan vender, claro, porque no da la medida». «La peneiran y no cae, pero no tiene el tamaño para vender».

Es un problema para el marisqueo que se está dando por el momento en Lourizán. «Se está estudiando el caso y se va a llevar a la Federación de Cofradías y se está hablando con la Consellería do Mar para ver qué se puede hacer», indica Padín.

Los biólogos están investigando los motivos de este raro fenómeno, que nunca antes se había dado en la ría de Pontevedra y que ahora, además de en Lourizán, «también pasa en otras rías».

Lo más extraño todavía es que solo ocurre con la variedad de japónica, con las demás por el momento no.

Todavía sin saber las causas, entre el sector se habla de la pérdida de salinidad de las aguas, que tanto afectó a la actividad extractiva el año pasado y parte de este, pero también de cambio climático.

Las cuotas de captura actuales están limitadas. Así, en el marisqueo a pie se permite retirar como mucho entre cinco y seis kilos de almeja japónica, medio kilo de fina y un kilo de berberecho.

«Está teniendo muy buen precio porque hay demanda», celebra Elena Padín, en referencia a la actual campaña de verano.

En esto se nota tanto el tirón del turismo como el consumo autóctono. Los meses de julio y agosto son de los más importantes para el marisqueo, junto con la campaña navideña.

Investigación con el CSIC

Por otro lado, hay que recordar que el Consello de la Xunta autorizó a finales de junio la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y el Instituto de Investigaciones Marinas–Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC) para la realización del proyecto «Proliferación de fitoplancton tóxico en los bancos marisqueros del interior de la ría de Pontevedra: entender el presente y prevenir el futuro (Planctox)», para el período 2025-2027, por importe de 205.25,54 euros.

La actuación, cofinanciada en un 70 % por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, se enmarca en la Red entre el sector pesquero y los organismos científicos de Galicia (Redemar), y tiene por objetivo principal identificar las variables ambientales que llevan al desarrollo de estos organismos acuáticos y que afectan directamente a la supervivencia de los moluscos bivalvos de los polígonos de Lourizán, Campelo y Combarro, en el presente y ante un escenario futuro de cambio climático. Precisamente siendo esta última una de las causas que se barajan ante el problema actual de la almeja japónica.

Se trata de ayudar a mejorar la producción y determinar las causas de la caída actual.