Barro acolle o Festival de Música Antigao

O Concello de Barro, en colaboración coa Asociación Cultural Ars Longa Gallaecia e as parroquias de Perdecanai e Agudelo, presenta o I Festival de Música Antiga Ars Longa Gallaecia, baixo o título «Resoando na Pedra. Diálogos sonoros no Patrimonio de Barro». Son sete concertos entre o 19 de xullo e o 16 de agosto, sempre ás 20.30 horas na Igrexa de Santa María de Perdecanai, a Igrexa de San Martiño de Agudelo e os xardíns do Pazo da Crega.