«Voy a volver a sacar música con el grupo Locoplaya este verano»

El cantante Don Patricio vuelve a pisar los escenarios, esta vez con más fuerza que nunca, tras una época retirado de la industria musical. Una de sus paradas este verano es Sanxenxo, ya que protagoniza uno de los conciertos del festival Costa Feira. Desde su éxito con «Contando lunares», el canario afirma que ha evolucionado artísticamente y que regresa con ritmos innovadores, con ganas de hacer vibrar a sus seguidores.

¿Cómo recibió la propuesta para actuar en el Costa Feira?

Llevaba un tiempo de parón sin sacar música y cuando anuncié que volvía me salieron un par de fechas y festivales. Costa Feira fue uno de los primeros y tengo muchísimas ganas.

¿Qué puede esperar el público de su actuación?

Estoy encantado de volver a Galicia y lo hago con un nuevo show, así que todo aquel que tenga ganas de escucharme y le guste lo que hago que venga porque vamos a disfrutar y a pasarlo genial.

¿Cómo prepara un show para un festival de verano como este?

El show lleva preparado desde mayo. Yo llevaba muchos años yendo con DJ a los sitios y quizás algún músico, pero este año eliminé al DJ y llevo a cuatro músicos muy buenos conmigo que tocan todo. Es un nuevo espectáculo y una nueva forma de llevar el directo a las ciudades.

¿Varía mucho la actuación en un festival con respecto a un concierto propio?

Sí, sobre todo el tiempo, ya que en los festivales te dan un tiempo limitado que suele ser, aproximadamente, una hora. Cuando haces un show propio puedes llevar más pantalla, una tarima alta… lo puedes adornar a tu manera. En cambio, cuando vas a un festival, muchas veces es lo que ponga el festival.

¿Tiene en mente algún adelanto de canciones o alguna sorpresa durante el concierto?

Este verano voy a volver a sacar música con el grupo Locoplaya, esperamos que en julio salgan temas nuevos. Ya está todo presentado, pero todavía no sabemos en qué fecha va a salir. Ojalá que los chicos se puedan venir conmigo, sería increíble.

¿Tiene algún ritual antes de subir al escenario?

Más que ritual, tengo mis manías. Cuando queda media hora es cuando me termino de arreglar, me pongo lentillas o gafas de sol, me preparo una miel con limón y como jengibre. El día del concierto, sobre todo en las últimas horas, intento no hablar mucho y estar callado para cuidarme la voz y después venirme arriba en el show.

Ha grabado varios videoclips en Galicia, como es el caso de «Mustang» o «Bella Ciao», ¿de quién fue esta idea?

En esa época, yo trabajaba con un gallego que me recomendaba siempre ir a grabar a Galicia por sus lugares, es un sitio muy bonito. Yo agradezco mucho todo lo que es ir allí, me encanta su gente y, sobre todo, la comida. Estoy encantado de volver en agosto. Cada vez que voy, intento quedarme un par de días más porque me lo paso genial.

¿En qué punto artístico está ahora? ¿Cree que ha cambiado su estilo?

Sí, ahora estoy bien, escuchando otras cosas, probando e innovando. Llegó un punto en el que no disfrutaba con lo que hacía y por eso me tomé un parón, pero ahora estoy más ilusionado que nunca y disfruto mucho más que antes en el estudio. Cuando saqué «Contando lunares» era muy joven y no sabía qué hacer el día de mañana. Ahora el panorama ha cambiado, hay más industria. Antes no tenía referentes españoles con los que comparar un «boom» así. Ahora están Quevedo, Saiko y otros artistas que han surgido por internet o por ir haciendo cositas.

Hablando de artistas, ¿hay algún cantante con el que le gustaría trabajar?

Muchos, mi cantante favorito es Bad Bunny y me encantaría colaborar con él, pero considero que la música se hace con los amigos. No es que tenga problemas con alguien, sino que prefiero pasar tiempo con gente con la que me lo paso genial antes que colaborar con alguien por interés, cuando no nos conocemos o no nos llevamos tan bien.

¿Qué canción tiene una historia detrás que sea especial para usted?

Varias de las que nunca llegué a sacar porque son muy personales, hablan de alguna persona o de algún momento muy concreto de mi vida. Son ese tipo de canciones que haces más para desahogarte que para que la gente las escuche.

Su logo es un asno con una pinza en la oreja, ¿qué representa?

Eso nace con Locoplaya. Como su logo es un burro, pero como animal, el mío como Don Patricio quería que fuera también un burrito, pero de juguete. Además, yo tenía un muñeco que usaba en los primeros vídeos. Después, lo dejé de usar, pero lo puse de logo en verde porque me gusta.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que le dio la industria musical?

Que cuando estás arriba las cosas van muy bien y la gente se quiere juntar contigo, pero cuando las cosas van un poco más flojas… como todo. Es un mundo en el que hay mucho interés y es algo que sabes que puede pasar, pero hasta que no pasa, no lo ves.

Si hablamos de expectativas de futuro, ¿cuál es su próximo objetivo?

Centrarme en Locoplaya, a ver si sacamos más temas a partir del trabajo que estamos preparando para este verano, y yo, personalmente, sacar un EP antes de que acabe el año.