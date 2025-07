Entroidos de España y Portugal se dan cita mañana en Vilaboa

Vilaboa recibe mañana sábado a agrupaciones procedentes de toda la península en el marco de la séptima edición del Encuentro de Entroido. Cobres es un año más el anfitrión de esta festividad que ya está consolidada como una de las propuestas culturales más originales del calendario estival. Seis representaciones gallegas participarán este año: As Madamas e Galáns do Entroido de Cobres, As Veterenas do Entroido de Cobres, As Madantas de Mós, Os Xenerais da Ulla de Cobres, Os Boteiros e Fuliáns de Viana do Bolo y Os Follateiros de Lobiós.

Además, también acudirán cuatro agrupaciones de otras comunidades españolas y dos desde Portugal. El programa de esta festividad arrancará mañana a las 13.00 horas con el tradicional Vermú de Entroidos en el Chiringo de Deilán.