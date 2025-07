El Concello de Poio pone en marcha un inventario de los caminos municipales

La elaboración de un inventario de caminos del municipio de Poio está en proceso de iniciación. Esta iniciativa del Concello busca poder documentar con detalle la información de cada vía dentro de los términos de la localidad.

La realización de este inventario se llevará a cabo como un plan de colaboración entre el Concello y la empresa Procat Ingeniería y Medioambiente. La actuación urbanística tiene un presupuesto de siete mil quinientos euros y un plazo fijo de finalización en diez meses.

Con este proyecto se busca conseguir una política urbanística «más transparente y accesible para los vecinos», según la concejala de urbanismo, Rocío Cochón, que añade que gracias a este proyecto será más fácil diferenciar aquello que es un camino público de aquello que no. «Que un camino sea denominado público puede ser la diferencia entre poder construir una parcela o no, entre poder dar un servicio y no tener esa posibilidad» aseguró Cochón. Para ella, el objetivo de este proyecto «es hacer de Poio un mejor lugar para vivir e invertir».

El documento, una vez sea finalizado, contará con una ficha individualizada para cada camino con planos, fotografías, coordenadas geográficas e información legal asociada.

El documento será público para que quien lo necesite pueda acceder a el. Permitirá la consulta inmediata de toda la información disponible a la vez que la posibilidad de generación de informes técnicos, documentación en PDF, exportación de datos o impresión de planos.

Además, el inventario contará con un sistema moderno de digitalización compatible con formatos GIS que permitirán el acceso tanto la gestión municipal como a los ciudadanos.

Desde el Concello de Poio destacan como esta iniciativa se alinea con su proyecto urbanístico, que busca promover unas políticas urbanas que sean útiles y próximas al ciudadano.