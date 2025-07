A actriz Mabel Rivera será homenaxeada no festival Marín de Cine

O Marín de Cine–Club Audiovisual homenaxeará nesta edición a unha das grandes figuras da escena galega: a actriz Mabel Rivera, cunha traxectoria exemplar que abrangue máis de catro décadas no teatro, cine e televisión. Recoñecida por papeis memorables en series como Pratos combinados ou películas como Mar adentro, Los lunes al sol e A esmorga, Rivera representa unha xeración de artistas que asentaron os cimentos do audiovisual galego actual.

A homenaxe, que terá lugar en Marín o día 23 de agosto, inclúe, ademais, a proxección do documental Altri Non, a batalla definitiva, no que a propia Mabel Rivera participa como produtora executiva e narradora. A peza será presentada pola actriz nun coloquio posterior, acompañado de charlas informativas e outras actividades que a organización irá anunciando a medida que se acheguen as datas do certame.

Como subliña Dani Antelo, organizador da Mostra «este recoñecemento vai máis alá dunha figura artística: Para nós, Mabel representa o compromiso con Galicia. A súa implicación nesta edición non se limita a recoller un premio: participa activamente na defensa do territorio e un modelo respetuoso coa forma de vida das xentes do país. Eu son neto de labregos, sei ben o que se reivindica no documental».

Esta edición ven reforzada grazas ao acordo entre o Concello de Marín e o Maz Marin para acoller o Ciclo Mestre Mateo, un proxecto impulsado pola Academia Galega do Audiovisual.