De Gustavo López a Jennifer López: las manos gallegas que en su día cuidaron al Celta trataron a la diva del Bronx en Pontevedra

Jose Antonio Sánchez es el director y fundador de la Escuela Europea Parasanitaria (ESPS), un proyecto que este masajista fundó hace 20 años en Pontevedra, «con mucha ilusión y con la idea de ofrecer formación de calidad en terapias naturales», comenta este profesional, que también ha llevado su centro de formación y tratamiento a Vigo, Santiago, A Coruña, además de hacer colaboraciones con centros en más de 11 países.

Natural de Taboexa, un pequeño pueblo de la provincia de Pontevedra, Jose Antonio acumula ya casi tres décadas de experiencia en el mundo de las terapias naturales. «Empecé dando masajes en balnearios y en una estación de esquí. Ahí ya traté a gente muy reconocida, y con el tiempo todo fue creciendo. Pasé a clubs deportivos modestos y, por fortuna, pude ejercer profesionalmente en el club que más ilusión me hacía: el Celta de Vigo y en la Selección Gallega de Fútbol», recuerda José Antonio.

Foto Oficial de la plantilla del Celta en la temporada 2005 - 2006, con José Antonio Sánchez como parte del 'staff' técnico. / Ricardo Grobas

Mostovoi, Gustavo López, Giovanella, Borja Oubiña, Sebastián Méndez, Canobbio, Larena, Pinto o David Silva pasaron por su camilla en alguna de las cinco temporadas que este terapeuta de músculos y tendones lució el escudo celtista (entre los años 2002 y 2007).

El médico Juanjo Crespo observa el muslo de la pierna del 'Gallego' Méndez, junto a José Antonio Sánchez, en aquel momento, uno de los masajistas del club (Temporada 2004-2005). / PABLO MARTINEZ

Juanjo Crespo con Borja Oubiña, Gustavo López, y José Antonio Sánchez, agachado. (Temporada 2004-2005) / PABLO MARTINEZ

Su trayectoria le llevó también a África, donde trabajó de forma solidaria, y a otros países como Alemania, Holanda o Portugal, donde fue contratado por otras entidades.

Y llegó JLo

Una experimentada carrera a la que ahora suma su labor de manera puntual dentro del 'team' de Jennifer López para hacerse cargo de los cuidados de la diva del Bronx y de su cuerpo de baile y músicos, durante su estancia en Galicia, desde que llegó el pasado lunes hasta que terminó su concierto en Pontevedra, el martes por la noche.

-¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar con Jennifer Lopez y su equipo?

La verdad es que fue algo muy discreto, como suelen ser estos encargos. Me contactaron desde la organización con total naturalidad, a través de una exalumna, Ruth Beltrán, de Belmu Masajes en Santiago de Compostela. Ella había sido masajista de Green Day y, tras hablar con ella, parece que confiaron en mi trabajo, obviamente para ello había muchos requisitos y yo los cumplía a su entender. Fue un auténtico honor poder atender a una artista de ese nivel, pero sobre todo a un equipo humano increíble, muy profesional y cercano que me ofrecían llevarme de gira con ellos (se ríe). Obviamente mis obligaciones no me lo permiten.

-¿Qué sintió al saber que iba a trabajar con una estrella internacional como ella?

He trabajado con muchos deportistas, artistas y personalidades a lo largo de los años, y aunque es cierto que Jennifer López es un icono mundial, mi enfoque es el mismo: cuidar, aliviar y ofrecer el mejor servicio posible. Fue una experiencia más, bonita, eso sí, pero obviamente es una experiencia diferente a lo habitual y con humor, ya que a mi hija Zoe le bromeaba con que era la segunda persona con un Grammy a la que atendería, la primera fue Jose Manuel Pinto “Wahin”, ex portero del Celta y del Barça.

-¿Cómo encontró físicamente a la diva latina y qué partes de su cuerpo necesitaban de más cuidados?

Se cuida mucho y está muy bien, pero en lo que respecta a mi trabajo más específico con ella, debo ser discreto. No doya detalles de nadie en concreto, imagínate de ella.

-¿Y pudo hablar con ella de otros temas?

Bueno, ella se limitó a saludarme y a decirme dónde darle el masaje, poco más. Pero el monotema fue la comida gallega, sobre todo con algunos de los bailarines y el resto del equipo; a los que les gustaba el fútbol también preguntaban por el Celta.

José Antonio, tratando a uno de los bailarines de JLo, en la cabina de masajes que se ubicó en un módulo contenedor en el 'backstage', durante el concierto de Pontevedra. / Cedida

-¿Qué significa para usted, a nivel personal y profesional, poder estar al frente de experiencias tan exigentes y al mismo tiempo tan gratificantes?

Para mí es un recordatorio de por qué empecé en esto. Cuando trabajas con artistas, deportistas o en eventos internacionales, sientes una cierta presión en el ambiente de hacerlo bien, pero también una profunda satisfacción. No se trata solo de aplicar una técnica, sino de ser parte del bienestar de un equipo que da lo mejor de sí ante miles de personas. Es una responsabilidad silenciosa, pero muy bonita. No obstante, la presión como tal es la misma que con cualquier otra persona o alumno: el gusanillo de querer hacerlo bien y ayudar.

-¿Y cómo encaja este tipo de experiencias dentro del trabajo más cotidiano que realiza en su escuela?

Me gusta mucho poder transmitir estas vivencias a mis alumnos. Les enseño que lo importante no es a quién atiendes, sino cómo lo haces. Estas experiencias no las vivo como trofeos ni como premios, sino como aprendizajes que luego comparto en clase. Creo que eso les aporta una perspectiva muy real y les motiva a dar lo mejor de sí, estén donde estén.

A la izquierda, José Antonio Sánchez posa como parte del cuerpo técnico del Celta, en A Madroa. A la derecha, atiende a Jandro junto al doctor Crespo. (Fotos de archivo) / FDV

-¿Qué valores definen su forma de trabajar y formar a otros?

-La cercanía, la profesionalidad y el respeto. Siempre les digo a los alumnos que esto no va solo de manos, sino de empeño y estudio. El quiromasaje cumple 105 años en 2025, y en palabras de Ferrándiz, 'la mano no solo diestra, sino adiestrada', una frase que me encanta. (*José Antonio se refiere al doctor Vicente Lino Ferrándiz García, quien introdujo el quiromasaje en España, adonde regresó en 1920, tras unos años de estudio, con una serie de técnicas aprendidas en otros lugares).