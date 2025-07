La falta de una explicación lógica hace crecer las diferencias entre inquilinos

Desde el incendio, parte de los inquilinos latinoamericanos del piso que funcionaba como pensión en Riestra 4 permanecían en la calle, sentados observando la acción de los Bomberos de Pontevedra. En este contexto, hacía aparición uno de los inquilinos africanos de otro de los espacios del edificio incendiado. A él se dirigió uno de los primeros en busca de alguna respuesta. Y es que, a falta de conclusiones oficiales acerca del origen y modo de propagación del fuego, el suceso deja ver cierto «conflicto» entre ambas entidades residentes en el edificio.

Inquilinos latinoamericanos del edificio «pensión» incendiado y la mujer que abrió (izq.) | C.V.

La desconfianza de unos y otros crece con el paso de las horas. «Ese es uno de los chicos africanos del piso quemado», señalaba una mujer damnificada. «El lunes por la noche salimos, y echamos la llave en el edificio. Los africanos dijeron que el incendio se había producido por una vela caída en un colchón, pero no lo sabemos. Lo que nos extraña es que no nos quisieron avisar de que el incendio se había producido. En lugar de eso, intentaron salir y como no podían porque estaba echado el pestillo, avisaron a otra inquilina para que les abriera con su llave. Pero en ningún momento tuvieron intención de alertar a los demás para que no hubiera daños personales, solo querían huir», contaban los latinos desde la acera de Pastor Díaz, perpendicular a Riestra y desde dónde se ve perfectamente la fachada del edificio calcinado.

Los jóvenes africanos, cerca de una docena, compartían el piso incendiado, pero no todos tendrían llave de acceso a la vivienda. Las duras palabras vertidas por una de las mujeres afectadas encontrarían posible explicación en el miedo de los africanos ante el fuego, presumiblemente accidental. Muchos de ellos en situación irregular en España, habrían temido represalias por parte de la Policía o la administración si daban el aviso. Pero la pequeña comunidad latina del otro lado de la escalera considera que ha sido una temeridad no llamar a emergencias en cuanto se produjo el fuego, pues, de no haber salido aquella noche, podrán «haber perecido en el fuego».

Por otro lado, la actitud tranquila de los inquilinos del piso quemado contrasta con la desesperación mostrada por la comunidad latina, que ha perdido enseres y documentos importantes. Unos y otros acuden a las inmediaciones cada día a observar las tareas de los servicios municipales, dejando crecer las teorías basadas en sospechas malintencionadas ante la falta de explicación técnica.

«Seguimos sin noticias, no sabemos dónde vamos a dormir hoy», decía una de las mujeres latinoamericanas la mañana siguiente al incendio. Hoy, ubicada en casa de unos familiares, ya ha podido rescatar sus «papeles», a los que ayer se mantenía aferrada, junto con un par de bolsas de enseres mientras miraba la intervención de los servicios de Arquitectura del Concello. Junto a ella, otro inquilino ha sido acogido por su casero y el resto de residentes del número 4 de Riestra, un total de 8, ya han sido reubicados por el Concello.

Y se les ha asignado una trabajadora social. «Se irán analizando las necesidades de cada uno de ellos para ver qué recursos se tienen que poner a disposición», manifestaba ayer la concelleira de Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde.