JLo deja una entrada por debajo de lo esperado con 13.500 almas

La resaca del evento más esperado del verano ha sido dura y no está exenta de análisis por parte de los asistentes al concierto que Jennifer López ofreció este martes en Pontevedra. Por lo pronto, el Concello adelantaba ayer que la asistencia fue de 13.500 personas, un dato por encima de lo registrado en el control de acceso del concierto donde la organización chequeó con sus PDA las entradas de 9.697 personas (incluida prensa) y una venta de 10.033 tickets (restados los ya anulados).

Sea uno u otro, lo cierto es que se trata de un número que, como indicaba el primer vistazo, está muy por debajo de las expectativas generadas en torno a la primera visita de esta artista icónica de los 2000 y que sitúa al show de JLo por debajo de conciertos como el de Melendi en el Portamérica, en lo que a público se refiere.

Frente al duro número, la realidad la completa otra estampa muy significativa, la generada por los cientos de vecinos agolpados en los balcones de los edificios cercanos al recinto del concierto. Además de los congregados en los jardines colindantes, el propio acceso al concierto y la ribera del río cuyo margen derecho (desde donde podía oírse y verse con bastante claridad el espectáculo de luz del escenario) estaba especialmente poblado. Ayudó también que la noche fue despejada y cálida, eran las 23.00 horas y el calor se hacía notar aún en el recinto.

La gira europea de Jennifer Lopez, que empezó en Pontevedra, fue percibida por muchos como «salvación» después del desastre en EEUU, ya que la detención y juicio de su exnovio, el rapero y productor musical P. Diddy (Sean Combs), salpicó la carrera e imagen de la cantante. Se suma que, desde el anuncio de su llegada a la ciudad, hubo dos cuestiones que generaron suspicacia entre la gente en las semanas previas: la falta de datos sobre aforo y entradas vendidas.

Más si cabe cuando la página oficial de venta mostraba un baile de promociones que se abrían y cerraban. Y el exceso de celo por parte de la organización acerca de las personas esperadas (a pesar de existir un plan de seguridad impulsado desde el Concello). Minutos antes del concierto, el director de PlayPlan (principal promotora del BigSound), Jordi Lauren, decía sobre el parque de Tafisa que «el espacio engaña a la vista, hay más gente de la que parece». Pero al final de la noche el recuento registrado en los dispositivos de control de accesos mostraban datos reveladores.

O la aman o la dejan caer

«¡Fue increíble, lo pasamos fenomenal!», dice Loreto sobre el concierto de Jennifer Lopez que siguió desde las pistas del fondo. Acudió a la cita con un grupo de amigas y fueron de esas personas organizadas que, con la mano en el ratón, compraron las entradas nada más salir la oferta del Banco Santander. «No queríamos quedarnos sin ir al concierto de la historia», dicen ellas.

Loreto y sus amigas lo pasaron «fenomenal». | FdV

«Es un sueño que Jennifer Lopez haya estado en Pontevedra. ¿Quién se iba a imaginar que la tendríamos aquí alguna vez?», decía Luisa. «No son entradas baratas, pero es una oportunidad única», comentaba Jose. Junto a su grupo de amigos se dirigían a uno de los puestos de refrigerio para servirse unas cervezas, sintiendo el espectáculo como un «momento histórico» en la ciudad. «¡Es una pasada!», gritaban tres amigas mientras saltaban cantando al ritmo de la diva.

Sin embargo, no todos se quedaron con buen sabor de boca. Porque frente a quienes consideran que el del martes es el concierto del año, hay quien se siente defraudado, como Mateo. Él es de los privilegiados que pudieron seguir el concierto de la del Bronx en primera fila a pie de escenario. «Es increíble cómo cambian las cosas cuando la miro a ella o me centro en la pantalla. La realidad es menos espectacular de cerca», comentaba sin tapujos. Su comentario, aunque agrio, no se alejaba del todo de lo que podía verse desde la barrera pues de cerca, la estrella es una mujer muy guapa con un tipazo latino en el que las curvas son un plus de feminidad, y donde el equipo de estilistas había trabajado a fondo para sacar el máximo partido a su sensualidad.

Desde lejos se pudo seguir a través de pantallas. | Rafa Vázquez

Pero, en definitiva, mujer de carne y hueso en la que se adivinaba la celulitis y se le trasparentaba el sujetador bajo los monos nude de fantasía. Un reflejo de lo corriente en una mujer que a sus cincuenta y tantos, se mueve como nadie, llena el escenario como no consiguen sus bailarines y expande la energía por donde pasa. Con el pelo cada vez más encrespado por el calor que la hacía sudar como un pollo, lo dio todo. Y, a pesar de ello, hubo muchos que consideraron que «estamos asistiendo a la caída de una diva», en palabras de Pablo. Y es que las representantes latinas de la nueva generación llegan con fuerza y quedaba patente cómo es difícil mantener el estatus en una industria que todo lo traga. Y para ejemplo, el momento de retozo, en el que JLo tendida sobre una cama redonda bailaba «haciendo el amor» con un bailarín acabando a horcajadas sobre él en sándwich con los otros dos.