Una vecina del edificio calcinado en el centro de Pontevedra: «Timbró la Policía a la una para que saliera de mi casa»

El incendio de la calle Riestra tuvo sus efectos durante la mañana de ayer en el transcurrir normal de vecinos, comerciantes y clientes de los servicios prestados en la calle. Mientras los Bomberos de Pontevedra se afanaban por acabar con el fuego, la Policía Local controlaba el acceso de peatones a la zona afectada.

«Mi jefa vino de madrugada sobre las cuatro, los vecinos la alertaron y no sabíamos si la cafetería estaba afectada porque no se conocía dónde era el fuego del humo que había. A primera hora de la mañana estuvo una compañera y luego llegué yo sobre las diez y nos dejaron abrir», comentaba Sara desde la Cafetería O Forno. Custodia una bolsa con ropa prestada que vecinos no afectados por las llamas habían dejado durante la madrugada a personas desalojadas, que estaban a la intemperie a merced del viento nocturno.

Sara con la bolsa de ropa prestada a los vecinos desalojados. / C.V.

«¿No ha bajado Dina?», preguntaba una señora a Sara. Vecina de la perpendicular Guitiérrez Mellado, preguntaba por una amiga mayor que vive en Riestra sobre la que estaba preocupada. Había estado con ella el lunes, pero suelen tomar un café a diario. «No ha venido, pero sabemos que está bien en su casa. Le han recomendado no salir y cerrar las ventanas», respondía solícita la camarera tranquilizando a la mujer.

Desde su piso en el número 15 de la calle de los bancos se había despertado con el ruido de alarmas de comercios y sirenas de los equipos de emergencia. «Anoche (martes) bajé a la calle sobre las tres de la mañana. Me desperté por el enorme ruido y me asusté mucho porque podía ver el humo, pero no de dónde venía el fuego». Otra mujer, cuyo hijo tiene un piso en Riestra, era interpelada por los vecinos preocupados por él. «Está bien, ha dormido en otro piso, este estaba vacío».

Mientras los comercios más afectados, especialmente la pastelería Meu en el bajo del inmueble calcinado, y locales como LaCaixa, cuyos empleados no pudiendo entrar en su oficina a primera hora, cesaron la actividad. Otros como Telefonía R, Saira, Calco o la Peluquería Ana Barros, pudieron trabajar con cierta normalidad.

Ana, peinando al fondo a una clienta, durante la mañana de ayer. / C.V.

«Cuando llegamos a las 9.30 horas nos encontramos a los compañeros de otras tiendas en la calle. Le pedí a la Policía que me dejara coger la agenda para avisar a las clientas, pero en ese momento aún era peligroso. Luego ya no hizo falta porque pudimos abrir», explicaba Ana Barros. Ellas pudieron dar su servicio sin incidencias.

Algo parecido se vivió en Encuadernaciones Vimon. «Hemos podido trabajar a partir de las diez», decía Luisa. Peor suerte corrieron algunos vecinos desalojados de sus casas durante la noche. «Me llamó la Policía al telefonillo sobre la una y me dijo que saliera de mi casa, estuve en la calle hasta las tres y media de la madrugada», cuenta Mercedes aún en la acera.

Luisa atendiendo a una chica a la que la Policía Local permitió acceder a la tienda. / C.V.

Una vela, posible causa

La concelleira de Serguridad Ciudadana, Eva Villaverde, quiso ver el desarrollo de las actuaciones, así como el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Ambos se desplazaron hasta Riestra a mediodía para ser informados en persona por los servicios de emergencias y el equipo de arquitectos del Concello, que ha decidido demoler parte de inmueble.

Desde el Concello señalaban las dificultades a la hora de apagar un incendio del que, según declaraciones de los inquilinos, se habría generado por un despiste en una cama con una vela u otro elemento no eléctrico, «propagándose rápidamente por las características de este edificio antiguo, de estructura de madera, donde aún hay uralita y paneles sándwich que son altamente inflamables», señalaban fuentes municipales.

A lo que varios comerciantes de la zona añadían que se habría originado «en el piso donde residen cerca de una docena de vendedores ambulantes africanos extendiéndose a la galería de piedra colindante donde hay un piso que funciona aún como una pensión». Todos los inquilinos fueron desalojados por la Policía Local junto al resto de vecinos en la madrugada del martes.