Sin ventiladores por el calor

Los pontevedreses se despiertan un día más con temperaturas altas y los comercios no dan abasto para satisfacer las necesidades de ventilación que demandan. En unas jornadas como las que vivimos en los que las temperaturas son más altas que en veranos anteriores, la demanda de estos dispositivos de ventilación aumenta exponencialmente. Así se evidencia en el incremento de las compras de estos dispositivos en las ferreterías y tiendas de electrodomésticos de la ciudad, un aumento que muchos establecimientos tienen problemas para afrontar.

Juan Alberto Gago de Star Electrodomésticos. | Rafa Vázquez

Muchos de estos comercios han llegado a situaciones de agotamiento de stock de sus ejemplares. Es el caso de Star Electrodomésticos, donde Juan Alberto Gago, uno de sus encargados comenta: «La semana pasada ha sido algo fuera de lo común, hemos agotado todos los ventiladores que teníamos e incluso aquellas unidades que nos van a llegar mañana, alrededor de catorce, están todas reservadas ya y pendientes para entrega». Desde este establecimiento también aseguran que ha sido un comienzo de verano muy fuerte en cuanto a ventas, con respecto a otros años y que se prevé que la situación continúe así durante las próximas semanas, ya que las temperaturas seguirán siendo las típicas de esta época del año.

Loli Portela, dependienta de Euronics Mardy. | Rafa Vázquez

Aire acondicionado portátil

Los negocios que se encargan de suministrar este tipo de electrodomésticos han percibido un cambio en el tipo de dispositivo de ventilación que atrae más a los clientes. Esto se debe a que cada vez más personas abandonan el tradicional y más asequible ventilador y optan por sistemas de aire acondicionado portátil. Esta tendencia es la que confirma Loli Portela, trabajadora del establecimiento Euronics Mardy: «He notado un aumento muy alto de ventas, hemos agotado el stock y se pide mucho aire acondicionado portátil, el ventilador se está quedando un poco atrás, aunque sea más barato».

Y es que, aunque este sistema sea menos económico tiene la capacidad de proporcionar un alivio más efectivo contra el calor debido a que se produce un enfriamiento real, en lugar de la simple circulación del aire que hace el ventilador.

Por esta misma razón, también el aire acondicionado centralizado es una opción que comienza a estar cada vez más presente en los hogares españoles. Sin embargo, esta no es una posibilidad para todos. Según un reciente estudio del INE (2024) uno de cada tres hogares españoles no puede permitirse el lujo de enfriar su hogar en verano ya que no puede asumir el coste del aire acondicionado.

Desde Ferretería Villaverde, Gabriel Villanueva comenta que la elección depende del perfil del cliente: «La gente apuesta por una combinación de calidad-precio en términos generales, algunos apuestan por lo más económico mientras que a otros les da más igual gastarse un poco más » además, añade que el gran pico de ventas aún está por llegar «Aunque hemos tenido una llegada del verano muy temprana que nos ha permitido vender mucho ya, la mayoría de gente suele comprar estos dispositivos entre la última quincena de julio y la primera de agosto».

Las marcas de estos aparatos que más se compran, según nos han afirmado sus dependientes son Taurus, Hisense y Ufesa. Y con respecto a los modelos, los de torre son los más demandados.

Se prevé que, aunque hayamos superado la ola de calor que abatió a gran parte del país las últimas semanas, las temperaturas seguirán siendo las propias de esta temporada veraniega. Según Meteo Galicia las temperaturas nocturnas esta próxima semana no bajarán de los 17 grados, momento en el que es incluso más necesario utilizar los ventiladores.