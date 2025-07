«El duelo precisa de la capacidad de renacer»

«Este libro puede ser de provecho para quien acompaña a personas rotas por una pérdida, quizás también para la persona que lleva un tiempo por los mares del dolor pospérdida y necesita un poco de esperanza de que podrá salir del agua helada del duelo», señala Valentín Rodil.

—Su nueva obra propone enfocar el duelo como un proceso que nos enriquece

Sí, este libro es una continuación de Se me ha roto la vida. Si en el primer libro nos centrábamos casi en el proceso de destrucción personal que conlleva, este otro libro versa sobre los verbos que van a continuación, verbos que se dan en el segundo momento del duelo, que pasa bastante tiempo. Las personas que testimonian en el libro así lo atestiguan, que son los verbos reconstruir, rehacerse, reformarse… Todo lo que empieza por “re”, y a veces reiventarse. El duelo precisa de esa capacidad de renacer.

—¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?

Habiendo acabado este segundo libro, en este momento lo digo, me he dado cuenta a partir de compartir espacios y acompañamiento terapéutico con personas que han perdido a gente o cosas importante, de que los tiempos que manejamos no son los tiempos que la gente maneja. Entonces era necesario poder hablar de qué ocurre en el duelo 10 años después. Y darnos cuenta de que, dentro de que la gente mejore, y no todos pero muchos sí se encuentren mejor evidentemente, hay como unas tareas pendientes al final que no es solamente como arreglárselas en la vida, sino tratar de encontrar caminos para vivir o, incluso, de felicitad. Era necesario porque creíamos la idea de que después de un proceso de duelo la gente empezaba a estar bien y ya. Y no es lo que yo me encontraba, así que contando con las personas del primer libro me pareció una buena cosa preguntarnos no tanto qué había pasado con ellas como si fuese una serie de Netflix sino qué nos podían enseñar de la segunda parte del duelo.

La persona decide siempre una serie de cosas: elige seguir aquí es el primer verbo; elige no morir, elige permanecer, sobrevivir. Y dirás ¿elige? Sí, elige, porque la alternativa sería no hacerlo

—Porque el duelo no es un proceso lineal. Tendemos a pensar que mañana será un poco mejor que ayer

(risas) No, y en el libro lo digo. Hay un testimonio muy bonito de Esther en el que dice que si al final pensamos que venía un atardecer con un día, no es así, porque en la vida muchas veces pasa además que el duelo se entremezcla con realidades que también son complicadas. Si en el primer libro aparecía una mujer, lo bueno es poner los nombres propios porque ellas los dan, si aparecía Paula, que había sufrido el fallecimiento repentino de su novio en la despedida de soltero, después en este libro se ha casado, pero a continuación ella ha perdido dos bebés. Entonces el duelo no termina porque la vida sigue mandándote retos que se van entremezclando, no has terminado uno y estás con otro. Pero es verdad que los aprendizajes de lo que vamos viviendo sí que van sirviendo para las distintas realidades. En definitiva, no es lineal no solo porque no lo sea sino porque además la vida va trayendo nuevas complicaciones y consecuencias. Y también porque en realidad el duelo tiene mucho de toma de conciencia, y yo diría como de capas de toma de conciencia. Las frases de las personas son muy significativas: no es lo mismo decir que una persona no está, que decir que ya no va a estar, que decir que nunca va a estar. Y esta toma de conciencia, que es muy inmediata en lo racional, a lo mejor toma años entre una fase y otra.

—¿Qué ideas deberíamos tener claras sobre el duelo?

Tendríamos que tener claro, en primer lugar, que nadie se ha presentado voluntaria para esta historia. Hacemos duelo como consecuencia de un suceso en nuestras vidas con el que no contábamos y que rompe el ciclo de vida que llevábamos; rompe la casa, que era el primer libro, Se me ha roto la vida, versa un poco de esto. Lo segundo es que nadie tiene más entrenamiento que el que le hayan enseñado en casa, y ese siempre, siempre, es imperfecto. Porque todos los aprendizajes de afrontamiento de los humanos tienen una cara y una cruz, una insuficiencia detrás de lo que aparentemente es suficiencia. Y luego que el proceso de duelo es activo, porque nosotros desde el primer momento vamos a conjugar verbos, y todos los verbos tienen uno delante que, aunque parezca mentira, es el verbo elegir.

El duelo se esconde porque no es bello seguir portándolo después de un tiempo. Y además la gente estima que es una especie de fracaso: tu ya deberías de estar bien.

—¿Qué elegimos?

La persona decide siempre una serie de cosas: elige seguir aquí es el primer verbo; elige no morir, elige permanecer, sobrevivir. Y dirás ¿elige? Sí, elige, porque la alternativa sería no hacerlo, lo que pasa es que a veces incluso la pérdida te roba tanta energía que hasta te quita la energía de, incluso, poder acabar con tu vida. Entiendo que esos verbos acompañan al duelo desde el principio, y en este libro reflexiono un poco más sobre ello.

—¿Qué son los duelos ocultos, o proscritos?

Son de varias maneras. Por un lado son duelos que uno mismo no reconoce la pérdida, por tanto son ocultos. Hoy en día se lleva mucho de esto en la gente joven, porque para negar el duelo se niega el dolor o a la inversa, para negar el dolor se niega el duelo. Hay una expresión muy clara, incluso un meme famoso, que es algo así como «después de contarte la putada mayor de mi vida, el trauma más gordo que he vivido», se añade muchas veces «bueno, pero no pasa nada». El «no pasa nada» enmascara un montón de dolores que no son publicables, que sería un poco la otra razón por la que los duelos son ocultos, porque la sociedad se cansa de duelos y de dolores y se desconecta. Por eso en este libro me planteo, quizás de una manera rara, a ver si es que los duelos caducan (sonríe), porque para la sociedad los duelos caducan: «Es demasiado tarde para ti». Y de hecho vamos como quedando en la cuneta por momentos, y el duelo se esconde porque no es bello seguir portándolo después de un tiempo. Y además la gente estima que es una especie de fracaso: tu ya deberías de estar bien.