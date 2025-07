Un musical chega o domingo á Praza do Mosteiro de Poio

O musical que mestura música, teatro e cine, ‘Unha noite na eira do trigo’, chega o domingo á Praza do Mosteiro. Será ás 21.00 horas e con entrada de balde. A praza converterase nun auditorio ao aire libre, preparado para acoller un espectáculo multidisciplinar que está encandilando ao público en todas as citas da súa xira. Inspirado no poema de Manuel Curros Enríquez e na coñecida canción de Los Tamara, o espectáculo propón unha viaxe sensorial a través de imaxes e música que transportan ao espectador tanto ás épocas actuais como aos anos vinte ou aos oitenta do século pasado. A banda sonora está a cargo da orquestra La Ocaband.