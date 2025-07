Froiz abre en Cerdedo un novo supermercado

O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e directivos do Grupo Froiz asistiu á inauguración dun supermercado desta firma pontevedresa en Cerdedo a través do cal se crean 10 postos de traballo e se achega á veciñanza unha oferta comercial que abrangue dúas amplas plantas nun edificio situado no corazón da vila adicado á alimentación, froitería, pescadería, charcutaría, etc.