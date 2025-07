Éxito das iniciativas de Estrela de Marín

Unha vez analizados os datos da campaña, Estrela de Marín afirma que a «Semana Estrela» formará parte do calendario de actividades do Centro Comercial Aberto Estrela de Marín. Os participantes na acción «Puntos Outlet» consideran que a acción contribuiu a incrementar as vendas durante esa semana, facilitando darlle saída aos stocks. No tocante ao sorteo dos 1.000 euros, que se levou a cabo no multiusos da praza, a gañadora foi Carolina Iglesias Davila.