Culturgal abre o prazo de reserva de postos

O Culturgal 2025 abre hoxe martes ás 12.00 horas o prazo no que se poden solicitar os postos. A feira celebrarase entre o 28 e o 30 de novembro no pazo da Cultura de Pontevedra. A Feira das Culturas Galegas abre ata o 31 de agosto un primeiro prazo de solicitude de postos ao mesmo prezo que o ano pasado. Posteriormente haberá un segundo prazo, do 1 ao 15 de setembro, cun incremento dos prezos do 25%.