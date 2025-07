«Es el premio más grande que repartí, 200.000 euros»

El popular Cupón Fin de Semana de la ONCE deja huella en Pontevedra, donde el vendedor Carlos Alberto Aboal repartió 200.000 euros en el sorteo del pasado sábado 5 de julio. El premio se dividió en diez cupones, agraciados con 20.000 euros cada uno, vendidos desde su punto de la plaza de la Peregrina.

—¿En qué consiste en Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE?

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, la posibilidad de obtener un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante veinte años. Después, también se extraen cuatro números adicionales, premiados con 2.000 euros al mes durante diez años. Sin embargo, en este caso, la serie no ha sido agraciada, sino el número, por lo que se reparten 20.000 euros a cada uno de los diez cupones, lo que supone un total de 200.00 euros.

—¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la ONCE?

Llevo 26 años trabajando para esta gran organización.

—¿Es la primera vez que reparte un premio tan grande o ya había repartido alguno antes?

Hace siete años repartí un «cuponazo» de 100.000 euros y el año pasado vendí un premio de 35.000 euros. Este año volvemos a tener suerte con diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. Es el premio más grande que repartí, con un total de 200.000 euros.

—¿Cómo se enteró de que había repartido ese dinero?

Me llamaron ayer (por el domingo) a las nueve de la mañana de la delegación de A Coruña para felicitarme. Siempre que repartimos algún premio, a ellos les queda constancia de qué persona lo vendió.

—¿Cómo se siente al repartir 200.000 euros?

Cuando entregas un premio así siempre te sientes muy bien, es algo muy satisfactorio. Mi trabajo no solo es vender, siempre te gusta dar algún premio a la gente que te compra todos los días.

—¿Sabe quiénes pueden ser los agraciados?

No, no lo sé, pero algún peregrino se lo habrá llevado.

—¿Hay un aumento de ventas en los días posteriores ?

Sí, cuando das un premio grande siempre se nota que suben un poco más las ventas, pero después se normalizan de nuevo. Al principio, todo el mundo quiere probar suerte a ver si le toca.

—¿Cómo es un día normal en su puesto de venta?

Yo trabajo de martes a sábado de 9.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Mi día a día consiste en estar en la plaza de la Peregrina y vender cupones a la gente de Pontevedra y a los peregrinos que van pasando por allí. Ahora en verano, también hay mucha gente que viene de turismo y compra.

—¿Qué le diría a los nuevos compradores que aún no confían en la suerte?

Les diría que tengan fe, que al igual que a esta gente le ha tocado, ellos pueden tener la misma suerte y satisfacción de que les toque un premio que les va a ayudar en la vida.

—¿Qué sería lo próximo que le gustaría conseguir?

Me encantaría entregar algún premio del Cupón Extra de Verano 2025, que se celebra este 15 de agosto. En este sorteo extraordinario, se da la oportunidad de ganar un primer premio de quince millones de euros y diez premios de un millón de euros.

—¿Qué importancia tiene la ONCE para usted?

La importancia de la ONCE es la acción social que repercute en la venta de cada cupón, pues cada céntimo que recauda esta gran organización va destinado a muchas labores sociales, además del trabajo que está dando a toda la gente como yo, a todas las personas con ceguera o minusvalía. La satisfacción de todo esto es supergrande. Yo no sé qué sería de mí hoy en día si no trabajara en la ONCE, lo tendría muy complicado para trabajar en una empresa.