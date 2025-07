Todo preparado para recibir a «la diva del Bronx»

El parque de Tafisa es un hervidero de actividad desde hace días, para ultimar el montaje del escenario de uno de los conciertos del verano en Galicia: la actuación de Jennifer López, una de las grandes estrellas de la música a nivel internacional, que aterrizará mañana martes en Pontevedra dentro de su gira de conciertos Up all night que la llevarán por nueve ciudades españolas.

Montaje del escenario para Jennifer López, que después se usará en el BigSound. | Rafa Vázquez

La «diva del Bronx», actriz, cantante y bailarina estadounidense, ofrecerá algunas de sus canciones más exitosas como If You Had My Love, I’m Real, Ain’t It Funny, All I Have y On the Floor. Hoy lunes, el Concello, que aporta 133.000 euros a la producción, ofrece hoy más detalles de un concierto para el que aún hay entradas disponibles, en buena parte de las áreas para el público, como la General Pista B Promo, por 79 euros, la General Pista B a 99 euros. La General Pista A Promo tiene un coste de 139 euros y las de General Pista A son de 119 euros. El Front Stage, situada delante del escenario, tiene un coste de 220 euros, pero en la categoría de Early Entrance asciende a 300 euros. Además se ofrece «un regalo edición limitada diseñado para la ocasión; acreditación conmemorativa del show; staff y atención personalizada».

Por su parte, a la derecha del escenario se encuentra la Front Stage Golden VIP, a un coste de 395 euros la entrada. Esta modalidad incluye además de entrada y un «bar exclusivo de pago con tres consumiciones de cortesía; un regalo edición limitada diseñado para la ocasión; acreditación conmemorativa del show; staff y atención personalizada». Todo ello, sin incluir los gastos de gestión.

Además, se oferta la posibilidad de una experiencia premium «Meet and greet with JLO» por 1.700 euros, un ticket que no sustituye la entrada y que aquellos que la adquieran también tendrán que enseñar su entrada para el concierto. El escenario para Jennifer López servirá poco después para acoger el festival Big Sound (los días 11 y 12) y su montaje ya provocó cortes y cambios en la movilidad, de forma muy similar a los del reciente Mundial Multideporte. Se cortó el tráfico entre el puente de Os Tirantes y As Palabras, pero también algunas vías perpendiculares. Las puertas para ver a Jennifer López se abrirán a las 20.00 horas y el BigSound «pulseará» a los asistentes.

Nicky Jam, Omar Montes o Juan Magán, en el BigSound

El BigSound Festival, el festival de música urbana que desde hace cuatro años se celebra en Valencia, se expande ahora a Pontevedra los días 11 y 12 de julio en el parque de Tafisa. Con entradas entre los 22 euros (de abono a menores de 12 años) y los 100 euros, el viernes (con entradas para ese día de 71,5 euros) actuarán Nicky Jam, Ovi on the Drums, Juan Magán, Abraham Mateo, Cali y El Dandee, Depol, Luck Ra, Marc Seguí, Sabela y Tanxugueiras, más un «artista sorpresa. El sábado (a 44 euros para ese día) es el turno de Rels B, Omar Montes, Amaia, Julieta, La Zowi, Leire Martínez, Lode, María Escarmiento, Ptazeta, Soulmacklein y Juanjo García DJ.