«El gay amable tiene el afán de ser aceptado, aunque sea vender el alma»

«En junio de 2020 Pablo Alborán salía del armario después de alcanzar el éxito bajo el protector manto de la ambigüedad. Cuando vi que las redes sociales se llenaban de alabanzas y muestras de apoyo por su valentía, empecé a preguntarme hasta qué punto era valiente que alguien con ese nivel de privilegio, cuya apariencia no podía adscribirse más a los cánones de belleza normativa, se declarase abiertamente gay. Ese fue el punto de partida». En plenas celebraciones del Orgullo en España el texto literario escrito desde la autocrítica «Gay lo justo» analiza el mundo del «gay normal» y su responsabilidad.

¿Qué va a encontrar el lector en «Gay lo justo»?

Un ensayo que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad en que el marica cis (homosexual cisgénero es un hombre cuya identidad de género es masculina y se identifica como hombre, y que se siente atraído sexualmente por otros hombres) ha dejado su huella, desde la televisión y el cine hasta la literatura, cenas familiares y relaciones de pareja. Partiendo de mí mismo hago una panorámica sobre su posición actual dentro de la comunidad LGTBIQ+.

Habrá quien piense que esta temática no va con él o ella.

Mi intención es que el marica cis se cuestione a sí mismo. No obstante, cualquier persona con la curiosidad suficiente podría disfrutar de su lectura. La invitación a la lectura está tan abierta como el armario en el que se escribió.

¿Es usted «gay pero normal» o tiene su propia definición?

Hubo un tiempo que se me llenaba la boca al definirme así. Hacía que me sintiese seguro, no tan diferente dentro de la diferencia evidente que había entre mi entorno absolutamente heterosexual y yo. Con el paso de los años he sabido reconciliarme con mi homofobia interiorizada y expreso mi orientación sexual sin complejos. O lo hago a pesar de dichos complejos, porque las heridas dejan cicatriz.

Muchos opinan que la búsqueda de identidad es para personas en conflicto interior. ¿Cree que deberíamos repensarla todos?

Considero que la búsqueda de identidad es un camino que se hace al andarlo. No hay una meta ni un final. Puedes ser la persona más segura de ti misma y más consciente de tu propia identidad y seguir descubriendo cosas de ti misma cada día. Está en nuestra naturaleza cambiar constantemente y quien niegue este hecho se está autoengañando, lo que paradójicamente supone un conflicto interior bastante serio.

¿Por qué cree que es mas fácil aceptar ese perfil de «gay amable» para la sociedad?

Es una cuestión de supervivencia. Siempre es más fácil intentar formar parte del sistema que luchar por destruirlo. El «gay amable» representa ese afán de ser aceptado, aunque eso suponga vender el alma al diablo. Lo que defiendo en el libro es crear nuestro propio infierno en lugar de adaptarnos a vivir en el infierno que nos viene dado.

En plenas celebraciones del Orgullo, qué supone para la comunidad LGTBIQ+ una fiesta como esta?

En primer término del Orgullo siempre debería estar su carácter reivindicativo. Unos días antes de responder a estas preguntas un chico fue agredido por la calle al grito de maricón. Está bien celebrar los avances sociales, siempre y cuando no bajemos la guardia porque el día menos pensado nos pueden tirar una botella de cristal a la cara. Literalmente. Por no hablar de que todavía hay países en el mundo donde la homosexualidad está perseguida. Tampoco ayudan los mensajes engañosos que se usan de slogan en el Orgullo como «Love is love». No se trata de amar con libertad, se trata de ser libres, ames o no ames.

Cómo identificar a quien esté experimentando una «masculinidad tóxica».

La masculinidad tóxica, incluida la que va aparejada a la homofobia interiorizada, es tan sutil que suele pasar desapercibida. Que un chico rechace a otro porque no tiene una apariencia normativamente masculina o que un hetero haga bromas homófobas toleradas y justificadas por su amigo gay, son el veneno que se filtra por los resquicios del heteropatriarcado. Gota a gota puede acabar provocando una inundación, por eso es importante no bajar la guardia y no dejar de cuestionarse ideas y conductas que tenemos normalizadas.

Habla de la maternidad y la narrativa femenina como espacios colonizados.

«El verdadero machismo es homosexual» (Edouardo Albinati ). En la homosexualidad masculina que remite a modelos clásicos, la fraternidad estaba estrechamente ligada a la hombría y suponía la supresión implícita de la existencia de las mujeres. Cuando nos relacionamos exclusivamente con el mismo tipo de personas corremos el riesgo de pensar que la nuestra es la única realidad. Con «Gay lo justo» espero que los maricas cis nos demos cuenta de que no somos el epicentro de la comunidad LGTBIQ+.