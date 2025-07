Un escenario de 30 metros de boca y 16 de altura, cuerpo de baile, pantallas... Cuenta atrás para la llegada de Jennifer López a Pontevedra

Un escenario de más de 16 metros de altura y cerca de 30 de boca, cuerpo de baile, pantallas y “un montaje de luces brutal”, en palabras de Jordi Lauren, responsable de la promotora Play Plan, que organiza este evento junto a Last Tour. El concierto de Jennifer López será “visualmente de primerísimo nivel... No se me ocurre uno mayor”, señala el responsable de la organización a día y medio del espectáculo.

Entre las novedades, que se modifican los accesos y pasarán a ser en su totalidad por la Ponte dos Tirantes, de modo que se elimina la entrada trasera prevista inicialmente. Desde este lunes también se corta al tráfico peatonal esta parte del río.

Alrededor de 500 personas han trabajado en el Parque de Tafisa en el montaje y en estos momentos “el recinto está prácticamente listo”, señala Jordi Lauren. Ayer se realizaron las pruebas técnicas de iluminación y video y para las próximas horas están previstas las de sonido.

Jennifer López presentará el espectáculo “Up all night”, con el que estrenará en Pontevedra su gira europea. Propondrá a los espectadores un recorrido por los grandes éxitos de su carrera musical. “La gente escuchará lo que quiere escuchar”, indicó el productor, en algo más de hora y media de show en el que, en principio, no están previstas sorpresas, como artistas invitados.

Tendrá, aseveró el responsable de Play Plan, “una repercusión ecorme” y ya están acreditados medios estatales e internacionales, y también a nivel “económico en la ciudad y en el entorno”, derivado tanto de los asistentes como de las decenas de participantes en el montaje.

Tanto el promotor como el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, agradecieron el esfuerzo de trabajo y coordinación de distintos servicios municipales como la Policía Local, Bomberos y Protección Civil y recordaron la larga experiencia de Pontevedra en la organización de eventos de repercusión mundial.

Por lo demás, los promotores continúan sin facilitar cifras de asistencia o demanda de localidades aludiendo a compromisos contractuales. Tampoco confirman si la artista ha llegado ya a Galicia o donde se alojará, en este caso por motivos de seguridad.

Tras el concierto de JL, tomará el relevo en el Parque de Tafisa el festival Bigsound, con artistas como Nicky Jam, Rels V, Julián Magán o Omar Montes. A este respecto, el responsable de Play Plan indicó que están previsto fletar autobuses desde localidades como Coruña, Ferrol, Santiago o Vigo durante los dos días de la cita musical.

Incidió en que hay “una alta demanda” de estos transportes, al igual que en el caso de los trenes de Renfe para trasladar al público, cuyos billetes también cuentan con descuentos. A mayores, se habilitará una zona de carga y descarga de pasajeros en las inmediaciones del Pabellón de Deportes, “que no se hace en el de Jennifer López porque el tipo de público no lo demandaba”.