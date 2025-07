Finaliza PortAmérica: 65.000 asistentes en tres días de música

Más de 20.000 asistentes por día para superar con creces las 65.000 almas. La Azucreira de Portas puso de madrugada, punto final a una nueva y multitudinaria cita con la música y la gastronomía del festival PortAmérica, uno de los encuentros del verano más esperados, en el que se subieron al escenario artistas consagrados del panorama musical como Melendi, Viva Suecia, Sidonie, Duncan Dhu, Travis Birds, Carlos Ares, Galician Army o Carla Lourdes.

Con el broche final de la cita, los organizadores ya comienzan a pensar en la edición de 2026, además de hacer balance de la recién concluida, donde la música compartió protagonismo con la gastronomía con el ShowRocking, el espacio gastronómico dirigido por el chef Pepe Solla, que contó con la participación de más de una treintena de chefs, entre ellos 18 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 2 Bib Gourmand. Durante los tres días del festival, se estima que se han podido servir más de 60.000 pinchos diseñados en exclusiva para el evento, con un total de 72 propuestas distribuidas en seis turnos.

Iván Ferreiro, Emilia, Love of Lesbian, Molotow y Alcalá Norte en la segunda jornada del PortAmérica 2025 / Iñaki Abella

La jornada final incluyó a dos nombres históricos de la música española, como Duncan Dhu con el donostiarra Mikel Erentxun al frente (sin Diego Vasallo), y Melendi, uno de los más aclamados de la noche, que repasó sus más de veinte años sobre los escenarios, en una serie de conciertos más pensada para espectadores veteranos, a diferencia de días anteriores.

La tarde comenzó con la actuación de Diego Lara, Carla Lourdes, Carlos Ares y Travis Birds y más tarde fue el turno de Sidonie, el grupo murciano que se atrevió con su particular versión de «Wonderwall» de Oasis. Tampoco faltó el grupo de baile senior de la UNED de Pontevedra. Viva Suecia y la música electrónica de Galician Army pusieron el punto final a esta edición por la que pasaron en días anteriores Love of Lesbian, Mikel Izal, Los Tigres del Norte, Molotov, Iván Ferreiro, La La Love You, Siloé o alcalá Norte, entre otros.