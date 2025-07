«No se ha considerado que la artesanía sea como el gran arte, la hemos dejado de lado»

El gran público, pero también los especialistas, son los destinatarios de las jornadas «Facedoras de Cutura», que se desarrollarán a partir del próximo día 8 y hasta el 10 y que pondrán el foco en el papel fundamental de las mujeres en las relaciones culturales producidas entre España y América a lo largo del siglo XX. Carmen Gaitán Salinas, científica en el Instituto de Historia del CSIC, es la directora general del encuentro.

¿Que se proponen en estas jornadas Facedoras de Cultura?

Se proponen sobre todo hacer una aproximación al intercambio en la producción artística femenina entre España y América Latina; y más concretamente en un contexto cultural al que nos acercamos en esta ocasión con motivo de la celebración, que es el contexto gallego. En estas jornadas se intenta cubrir un panorama de producción bastante amplio que bascula entre las artes visuales y las artes sonoras y que incluye por supuesto las artesanías, es decir todo aquello que tradicionalmente se han malentendido, digámoslo así, por la historia del arte como artes menores. Ellas también son incluidas dentro de las jornadas, de modo que tenemos algunas sesiones por ejemplo dedicadas a la textil. En general las jornadas se articulan en torno a esos tres ejes, que por una parte sería ese estudio del espacio transatlántico como un entorno de movilidad e intercambio durante el siglo XX; por otro lado la experiencia de las mujeres vinculadas a Galicia y que han podido quizás ser esa brisagra entre Galicia y la otra orilla del Atlántico, y traemos ejemplos de artistas a las jornadas que hablaron sobre ello; y por otro lado la valoración de creaciones de la artesanía, de prácticas artísticas en soportes no convencionales digámoslo así.

« La textil, la cerámica, la decorativa, la ilustración... Son prácticas que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que nos constituyen como sociedad»

¿Ha sido muy intenso ese intercambio entre continentes?

Sí, y sobre todo ha sido intenso si tenemos en cuenta que ha habido algunos fenómenos que han propiciado un intercambio que sea aún mayor y más estrecho. Por ejemplo podríamos hablar del exilio republicano español, que fue un detonante importante de ese intercambio artístico con América pero ya mucho antes se habían producido otros intercambios a través de instituciones culturales e intelectuales importantes, entre España y Argentina por ejemplo, y entre España y México. Además ha continuado posteriormente a lo largo del tiempo, no fue solo en 1939 a través de la gran desbandada producida por el exilio sino luego el franquismo también motivaría que otras personas desde España se fueran yendo allí a lo a lo largo de la década de los 50, o posteriormente también una visión desde América Latina de venir a España, algunas veces incluso pasando por centro Europa. O incluso esos exilios que desde centro Europa se desplazan primero a otros lugares europeos como podrían ser también España y luego se exilian a América Latina. Estoy pensando en algunas de las artistas alemanas que también pasaron por ejemplo por las Islas Baleares y que luego recalaron en países de América Latina con motivo también de la Segunda Guerra Mundial.

En las jornadas también tendrán un papel las artes desconocidas o íntimas, como el textil o la cerámica ¿Es suficientemente conocido todo ese trabajo?

La verdad es que no, no es suficientemente conocido y a menudo también pensamos que es un trabajo como anónimo, que no tiene una autoría concreta. Y sí que la tiene, lo que pasa es que debido a la poca importancia que se ha dado a estas prácticas pues en algunas ocasiones éstas no se firman. Y, por otro lado, está el hecho de que muchas veces han sido las mujeres las que producen esas prácticas y por ello tampoco se les ha dado el valor que merecen, porque no se ha considerado que la artesanía sea como el gran arte y la hemos dejado durante mucho tiempo de lado. Pero la realidad es que son prácticas -la textil, la cerámica, la decorativa en general, la ilustración- que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que también nos constituyen como sociedad, con lo cual yo creo que es importante recuperarlas y ponerlas en valor. Tenemos extraer a los márgenes porque si buscamos a las artistas mujeres dentro de ese gran arte pues siempre vamos a estar hablando quieras o no de excepciones, que es como se ha formado la historia del arte, a través de figuras emblemáticas. Pero si queremos incluir los márgenes también tenemos que incluir estas otras prácticas y de esa manera haremos una historia del arte más democrática también y más igualitaria y justa.