Condenan a un sargento de la Brilat que disparó un arma de fogueo a un soldado

Un militar que en el verano de 2021 era sargento del Regimiento de Infantería «Isabel la Católica» número 29 de la Brilat, ha sido condenado por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo a un año y medio de prisión como autor de un delito de extralimitación en el ejercicio del mando, en su modalidad del uso ilícito de las armas, y a tres meses de prisión por lesiones, con suspensión militar de empleo y cargo público durante el tiempo de la condena. También debe abonar 4.862 euros en concepto de responsabilidad civil, que pagaría de forma subsidiaria el Ministerio de Defensa.

La condena se produce cuatro años después de que el sargento apuntara y disparara con un arma de fogueo contra un soldado al que sorprendió durmiendo durante una guardia en unas maniobras en el Destacamento de Puertocuaces en O Grove. El militar ya había sido condenado en febrero de 2025 por el Tribunal Militar Territorial Cuarto, pero la sentencia fue recurrida. Según el relato judicial, las maniobras se desarrollaron entre el 5 y el 9 de julio de 2021 al mando de una teniente y la participación de diversos pelotones, uno de los cuales se hallaba bajo el mando del sargento ahora condenado.

Añade que «durante la noche del 8, en el marco de la instrucción y adiestramiento marcados para ese día, se desarrolló un ejercicio consistente en establecer una línea de defensa y vigilancia y una línea de infiltración, siendo así que el sargento se encontraba al mando del pelotón de la línea de vigilancia, mientras que la teniente se encontraba al mando del pelotón de la línea de infiltración. En el caso del pelotón del sargento, el mismo se había dividido en cuatro binomios distribuidos cada uno en un puesto de escucha que ocuparon las posiciones correspondientes y se iban alternando cada componente en períodos de descanso. Uno de dichos binomios estaba formado por dos soldados».

La sentencia añade que «las consignas consistían en que durante el desarrollo de la vigilancia se debía comprobar que no se producía ninguna infiltración en las líneas, de manera que si se producía alguna novedad debían comunicarlo por radio al sargento». En el caso de los dos soldados implicados uno estaba en turno de descanso y y el otro «estaba en alerta y pendiente de la radio. Asimismo las instrucciones en el ejercicio que se realizaba con munición de fogueo, eran que siempre y cuando se llevara el brocal de salvas y se tuviera munición se podía disparar siempre que no se estuviera a una distancia corta inferior a cinco metros y no apuntando nunca a un individuo».

Ya de madrugada, el sargento, «tras intentar infructuosamente varios contactos con el binomio citado, se acercó al puesto que ocupaban los soldados y ambos estaban dormidos». Se indica que «el Sargento efectuó un primer disparo con munición de fogueo al aire que sorprendió a uno de los soldad, que se giró y el sargento efectuó un segundo disparo encañonando con el fusil a aproximadamente 50 centímetros de su cara, apuntando al ojo y efectuando un segundo disparo con munición de fogueo recibiendo el impacto de la pólvora de un segundo disparo en el ojo izquierdo del soldado».

Tras comprobarlas heridas, acompañó al lesionado al Servicio Sanitario que cubría el ejercicio y fue evacuado a un hospital de Pontevedra, mientras se avisaba a la teniente. Según el parte Médico, el herido presentaba «edema en ambos párpados izquierdos con quemaduras alrededor, también múltiples cuerpos extraños en globo ocular (probablemente pólvora)». Fue derivado a Oftalmología del Sergas

Añade el Supremo que «como consecuencia de tales hechos, el sargento fue relevado de sus funciones y la teniente dio parte verbal de los hechos al capitán jefe de la Sección , quien dio parte escrito de los hechos al coronel Jefe del Regimiento de Infantería número 29.

A raíz de aquellos hechos, el sargento «fue sancionado con un arresto de cinco días por una falta leve consistente en la inexactitud en el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos, protección de la salud y del medio ambiente, en el ámbito de las Fuerzas Armadas».