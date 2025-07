«Los pequeñas acciones locales generan cambios": 70 kilómetros a la carrera por los niños con autismo·

Raquel Carragal se embarca este sábado en un reto con el que busa «hacer mucho ruido»: Una carrera de setenta kilómetros desde Pontevedra y con destino Santiago con el objetivo de reivindicar la atención sanitaria gratuita para los niños con necesidades especiales.

La asociación Loita es una plataforma sin ánimo de lucro que lucha por los derechos de los niños y padres en situaciones de necesidad médica, bajo el lema «Polos que están e polos que virán». Raquel Carragal, una de sus colaboradoras, este sábado se propone un reto con el que busca atraer la atención de los altos cargos sanitarios gallegos: Recorrer corriendo la distancia entre Pontevedra y la capital gallega en solo unas horas. El objetivo: lograr la firma para la renovación del Decreto 183/2013, por el cual la Seguridad Social solo cubre los gastos sanitarios de niños con necesidades especiales hasta los seis años. La activista, que además es profesora de formación profesionalRaquel, junto a la asociación Loita, buscan que esta cobertura se extienda a toda la edad pediátrica, hasta los 15 años.

¿Cómo nace el proyecto de la Plataforma Loita?

Loita nace hace unos años en Pontevedra como proyecto de asociación entre padres de hijos con necesidades educativas. Es una asociación muy joven y a mí me asombra que en tan poco tiempo hayan conseguido ya tanto por esta causa. La verdad es que cuando conoces las situaciones que viven algunas de estas familias, se te cae el alma al suelo.

¿Por qué razones se une usted al proyecto? ¿Qué fue lo que le motivó?

Yo ya he hecho varios retos de este tipo con otras asociaciones. Siempre digo que los retos, de alguna forma, son como que vienen a mí. Además, tengo hijos y siempre pienso: qué mejor ejemplo que colaborar en un proyecto como este. Siempre que surge la posibilidad de participar en algo así me digo: «Venga, hay que ayudar como sea». Al final no cuesta nada. Siempre hay gente que cuando le comento mis retos, dice que es una locura, pero yo, en cuanto empiezo, me relajo y lo disfruto al máximo. Es una especie de terapia personal.

¿En qué consiste este reto en el que se embarca este sábado 5 de julio? ¿Cómo nace esta iniciativa?

Mi reto es unir Pontevedra con Santiago de Compostela: Pontevedra como lugar de nacimiento de la asociación Loita, y Santiago como lugar en el que queremos que se firme este cambio en el decreto. La iniciativa nace cuando la plataforma se pone en contacto conmigo porque necesitan un empujón: una persona que diera voz y acción a su causa, que hiciera ruido.

¿Por qué es tan importante la modificación del decreto 183/2013?

Este Decreto establece que la atención temprana para cualquier niño que tenga una necesidad-es decir, que tenga un autismo o cualquier tipo de enfermedad crónica-, en nuestra Comunidad Autónoma solo se cubren los tratamientos necesarios hasta los seis años. Cualquier persona de clase media que se enfrente a estas situaciones tendrá problemas económicos para costear las terapias si no se cubren públicamente por la Seguridad Social . Y esto acaba generando unas carencias graves en estos niños. A veces, cuando ves las noticias y te das cuenta de que se malgasta el dinero en tantas otras cosas mientras esto, que es realmente necesario, queda sin atender, te entristece.

¿Qué cambios inmediatos supondría que este decreto se modificara?

Pues todos aquellos padres que ahora tienen problemas para pagar el logopeda, las sillas de ruedas, los medicamentos de sus hijos o que viven con miedo de que una vez que cumplan los seis años ya no puedan afrontar esos gastos, una vez que se firme este decreto, tienen la tranquilidad de saber que estas necesidades están cubiertas. Saber que tu hijo va a ser bien tratado es una tranquilidad enorme.

¿Desde la asociación han tenido contacto directo con responsables sanitarios o políticos acerca de esta causa?

La asociación se reúne con frecuencia con políticos en sus despachos, y lo hace con representantes de todos los partidos, ya que son un proyecto sin color político, que es algo que también aprecio mucho. Pero de hablar con ellos a ver un cambio real... hay un paso grande.

¿Cuál sería para usted un «final feliz» de este proyecto?

Pues por una parte, obviamente, la firma para la renovación del decreto. Personalmente , estoy segura de que se va a conseguir, porque es algo tan necesario que no veo otra salida. Tenemos que ayudar a todas estas familias. Y por otro lado, por supuesto, la visibilidad. La gran mayoría de la gente da por hecho que las familias afectadas reciben estas ayudas y les sorprende cuando se enteran de que no es así. Por eso, ya solo la visibilidad es un gran paso para el cambio.

Si pudiera mandar con esta iniciativa un mensaje a los directivos sanitarios y políticos que tienen influencia sobre este asunto, ¿qué les diría?

Creo que, a nivel político nuestro primer objetivo es que se mire hacia abajo. Que desde los gobiernos y concellos se preste atención a los problemas reales que vivimos las familias.

¿Qué mensaje le gustaría que resonara en las mentes de aquellos que se interesan por este reto y esta causa?

Si hay un mensaje que me gustaría que perdurara es que todos debemos de ayudar, incluso si una causa no nos afecta directamente. Nuestro lema desde la Plataforma es: «Polos que están e polos que vendrán», y creo que resume perfectamente el mensaje que queremos transmitir. Hoy son ellos, pero mañana podríamos ser nosotros y los cambios que logramos ahora con retos como en el que me embarco no son algo temporal o simbólico, sino pequeñas acciones que pueden modificar y mejorar la calidad de vida de estas familias durante muchos años... y también de las que vengan después. Yo siempre digo que las pequeñas acciones locales al final acaban generando cambios a nivel nacional e incluso global. Crear una sociedad empática e involucrada está en las manos de cada uno de nosotros.