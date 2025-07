La élite de la natación gallega se cita en la piscina de Rías do Sur

La piscina del complejo deportivo Rías do Sur albergará este fin de semana, los días 4, 5 y 6 de julio, el Campeonato Galego de Natación Junior y Absoluto. Se trata de un evento que reunirá a más de 350 deportistas procedentes de 28 clubes de toda Galicia.

Se trata de una competición de alto nivel que cuenta con deportistas destacados y que compiten a nivel internacional, como es el caso del coruñés Mateo García. Asimismo, los nadadores junior se juegan las marcas mínimas para el Campeonato de España de Natación, que tendrá lugar en Castellón.

Desde las 9.30 horas, se estarán realizando pruebas correspondientes a las diferentes modalidades de natación, tanto de la categoría masculina como de la femenina.

El campeonato es de acceso gratuito y está organizado por el Club de Natación Galaico, la Federación Galega de Natación (FEGAN) y la Fundación Rías do Sur, contando con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Pontevedra y la Xunta de Galicia.

Por su parte, el presidente del Club de Natación Galaico, Alberto Castro, declara que va a haber mucho nivel en la competición y que van a intentar ganarla, así como batir el récord gallego de 4x50 metros que ya habían conseguido en el año 2009, pero buscan superarlo. Además, el Galaico femenino es actualmente el único equipo gallego de natación artística que compite en Primera División Nacional.

Hace muchos años que no se celebra un campeonato absoluto en la piscina de Rías do Sur y, tras su reapertura, el complejo ha celebrado ya ocho campeonatos gallegos y dos nacionales. No obstante, la concejala de Deportes indica que trabajará junto con la Fundación Rías do Sur para que estas piscinas no solo alberguen competiciones autonómicas y nacionales, sino también internacionales.

El evento fue presentado en rueda de prensa por la concejala de Deportes, Anabel Gulías, que no quiso desaprovechar la oportunidad para felicitar a la pontevedresa Daniela Suárez, quien se alzó con tres oros en el Campeonato de Natación de Europa Junior. «Es el futuro del deporte pontevedrés y va a abrir la puerta a muchas mujeres que vienen detrás», declara Anabel.

Impacto económico local

Por otro lado, esta competición, al igual que otros eventos culturales, como el PortAmérica, tienen un gran impacto en la economía y promoción pontevedresa, ya que «parte del público que acude a estas celebraciones, se queda a disfrutar de la ciudad y llena los comercios y los locales de hostelería», según explica Anabel Gulías.