Falece o nacionalista e ecoloxista pontevedrés José Luís Fontenla

José Luís Fontenla Rodrigues (Pontevedra, 1944) faleceu este domingo, 29 de xuño, aos 81 anos.

Trátase dunha figura histórica do nacionalismo galego, fillo de Xosé Luís Fontenla Méndez, militante das Mocidades Galeguistas e da Dereita Galeguista. Pero ademais, foi un dos fundadores da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) e o terceiro presidente deste colectivo, entre os anos 1980 e 1982.

Precisamente, dende Adega salientaron onte a través dun comunicado público que o seu falecemento prodúcese cando a asociación cumpre medio século de vida.

«Fontenla foi unha peza crave para alcanzar o apoio internacional de Greenpeace e as autoridades holandesas e británicas», lembra o colectivo respecto dos verquidos radioactivos na Fosa Atlántica. «Tamén estivo ao fronte da loita de Adega contra as primeiras celulosas que ameazaron ao país», engade.

Ademais de ser unha figura relevante no ecoloxismo galego, Fontenla Rodrigues tamén foi o fundador do Partido Galego Social Demócrata (PGSD) durante o franquismo, da Asociación Cultural Amigos de Pontevedra, do semanario A nosa Terra e da editorial SEPT. «Tamén impulsou entidades como a Associação Amizade Galiza-Portugal e Irmandades da Fala dá Galiza e Portugal.

A súa vida estivo adicada á defensa da lingua galega e o seu nacionalismo tiña unha importante orientación demócrata cristiá.

«Que o pobo galego manteña para sempre a memoria do seu compromiso con Galicia», desexa Adega.

O enterro de José Luís Fontenla Rodrigues terá lugar este luns ás 12 horas no cemiterio pontevedrés de San Amaro. Antes, ás 11 horas, celebrarase un acto de despedida no tanatorio Albia.