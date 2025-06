«Después de leer la novela, algunas mujeres cogen fuerzas para denunciar»

Es trabajadora social del Sergas ¿cómo surgió la idea de novelar su experiencia profesional?

La idea de novelar mi experiencia profesional en el Servicio de Trabajo social hospitalario surgió de la cantidad de casos recurrentes que hubo, y por desgracia, sigue habiendo. Se trata de un perfil de paciente concreto: varón, de edad avanzada y con un pasado de violencia hacia su pareja. Por su patología o accidentes, se quedan dependientes y sus hijas e hijos no los pueden asumir porque el vínculo emocional está herido y, muchas veces, también roto. Al planificar el alta hospitalaria, necesitamos asegurarnos de que los pacientes cuentan con una red de apoyo en el entorno para la continuidad de cuidados. Como estos pacientes tampoco suelen tener medios económicos suficientes, los trabajadores sociales gestionamos una plaza pública en una residencia vía emergencia social.

¿Yo no te cuido es una historia real?

Sí, Yo no te cuido es una historia real, una de tantas. Elegí este caso porque me impresionó que la hija de un paciente, aún sin poder asumirlo, me pedía «el mejor lugar para él, que no le faltara de nada» le pedí permiso para novelar su vida y me lo dio.

¿Qué mensajes transmite?

Eso depende de la mirada de cada lector. Hay muchos puntos de vista con sus mensajes, desde la justa indignación, la rabia... Hasta el no juicio, la compasión...

Elegí este caso porque me impresionó que la hija de un paciente, aún sin poder asumirlo, me pedía «el mejor lugar para él, que no le faltara de nada» le pedí permiso para novelar su vida y me lo dio

La obra va ya por la tercera edición y este año se ha trabajado con ella en algunos institutos en acciones de prevención de la violencia machista ¿cómo considera que también puede ayudar a las mujeres?

Es un recurso literario. Ya lo utilizan en algunos Centros de Información a la Mujer. Después de leer la novela, algunas se identifican con las protagonistas y cogen fuerzas para denunciar la violencia. Ha sucedido con varias y, ya solo por ellas, ha valido la pena haberla escrito.

Lamentablemente el maltrato machista y el abuso infantil se perpetúan ¿sigue viendo casos semejantes a los que plantea en la novela?

Por desgracia sí. Solo hay que seguir las estadísticas mensuales. Los hospitales son un escenario más. Confío en que mi novela siga alentando a las familias, y que se apueste siempre por ver la realidad y que las instituciones no dejen de poner los medios adecuados para poder afrontarla.

¿Tiene algún proyecto literario más en marcha?

Este año la gerencia del Complexo Hospitalario de Pontevedra ha aprobado mi idea de crear «El Rincón Literario» y está teniendo bastante éxito. Para el próximo año voy a proponer hacerlo extensivo a toda la población. Creo que merece la pena.