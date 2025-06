Concello, agentes y cofradías coordinan los actos del Día do Carme

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, encabezó la reunión de coordinación con el jefe de la Policía Local, el responsable de la Guardia Civil y representantes de las cofradías Virxe do Carme y de la de Pescadores Santa María do Porto para el operativo de la procesión marítimo-terrestre del Día do Carme.

Se trata, recuerda el Concello, de «una de las enseñas de identidad del verano de Marín y una de las tradiciones más importantes de las villas costeras».

Se buscaba trazar de la forma más eficaz posible el recorrido de la comitiva y el acceso al remolcador en el que la imagen cruza la ría, y establecer prioridades de movilidad y de flujos de tráfico, recordando la disponibilidad de aparcamientos públicos.