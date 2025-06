«El Solete de la Guía Repsol nos hace creer en nuestra filosofía de trabajo»

Lois Rodiño reconoce su profunda alegría por el Solete de la Guía Repsol con el que ha sido reconocido el Bar Hama; un sello que, recuerda, «viene de una guía tan prestigiosa, todos la conocemos, lleva muchos años en el sector y está formada por un equipo de profesionales excelentes. Nos hace una gran ilusión». «Nos hace creer en nuestra filosofía de trabajo, que es la con la que llevamos desde que abrimos el local, hace 18 años; nos anima a seguir de la misma manera», señala.

—¿Cómo surgió el Bar Hama?

Procedo de una familia de hosteleros, mis padres y mis abuelos. En aquel momento yo trabajaba en el negocio familiar y también en un negocio de ocio nocturno. Siempre me gustó mucho el ocio nocturno, pero intentando ofrecer un ocio nocturno de calidad. Mi idea era ofrecer un local donde a mi me gustase ir a tomar un combinado, un cóctel, o una consumición. Y de ahí surgió: se me presentó la oportunidad de coger un local que me gustó mucho, pequeñito, que lo podía gestionar yo solo. Y ahí empecé a intentar diferenciarme un poco dando combinados de calidad y también un servicio de mesa a los clientes, como hacía en el restaurante de mis padres pero llevado a la noche. Poco a poco fuimos creciendo, fue yendo bien la cosa y hasta el día de hoy.

—Se ha especializado en coctelería de autor

Sí, empecé con la coctelería a los seis meses de abrir el local, haciendo formaciones, presentándome a varios concursos nacionales e internacionales para conocer el mundillo. Y a partir de ahí me formé ya de manera intensiva en el Instituto Galego do Viño (Ingavi), que fue donde realicé mi primera formación profesional de coctelería. Lo fui implantando cada vez más en el local y a día de hoy la coctelería es nuestro valor añadido y representa el mayor porcentaje de nuestras ventas.

—También ha cambiado de local, sustituyendo a aquel primero tan pequeño

Así es, empezamos la Rúa da Palma número 8, fue el primer local, que tenía 24 metros cuadrados (risas), y allí estuvimos 11 años. A partir de ahí se me presentó la oportunidad de coger el local donde estamos ahora, la antigua Rectoral, que ya era un local de copas muy reconocido en su momento en Pontevedra. Me puse en contacto con el propietario, al que conocía, y tuve oportunidad de trasladarme a solo unos metros, de no desubicarme y de tener más posibilidades. En el antiguo local no tenía terraza, en este sí, es más grande, posibilita más volumen de negocio y capacidad de hacer más cosas. En esta nueva ubicación llevamos casi 7 años.

Nuestro secreto: un servicio de calidad, un producto de calidad y, sobre todo, diferenciarnos en marcar una serie de pautas a la hora de recibir y atender a nuestros clientes

—La Guía Repsol lo reconoce en la modalidad de terraza ¿cuáles son los secretos de un buen velador?

Nuestro secreto, si hay alguno en el local, es que intentamos ofrecer calidad en el sentido amplio de la palabra: un servicio de calidad, un producto de calidad y, sobre todo, diferenciarnos en marcar una serie de pautas a la hora de recibir y atender a nuestros clientes. Controlamos mucho los aforos, intentamos que todo el mundo esté cómodo, sumado a otros parámetros como un mobiliario de calidad, una ubicación sombreada que permite disfrutar del verano sin excesivo calor. Si unes todos esos parámetros es lo que podría ser el secreto.

—¿Cuenta con un perfil de clientes?

En principio eran personas de mediana edad que buscaban ese local de calidad, pero con los años el perfil se ha ampliado y hoy te puedes encontrar a personas de todas las edades, ideas, intereses y estéticas. Creo que esa es también otra clave del éxito: la diversidad y multiplicidad de clientes, que acuden porque buscan calidad tanto en el producto como en el servicio.