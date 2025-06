La velutina da un respiro: su llegada tardía no arruinará la producción de miel local

Los nidos de avispa asiática que se intervienen no siempre se destruyen. Emilio Ramírez explica que se opta por ambos casos: «En determinados sitios es mejor no eliminarlos, como en los aleros de las casas, porque vuelven a hacerlo. En otros casos sí es mejor retirarlos». La clave está en eliminar a la reina, ya que de este modo el resto de la población no regresa.