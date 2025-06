Os Palleiros denuncia el «abandono criminal» de once cachorros aún con el cordón umbilical, en un contenedor de Pontevedra

La protectora de animales Os Palleiros ha lanzado un mensaje para pedir ayuda a la ciudadanía tras hallar a once perros recién nacidos en un contenedor de la ciudad del Lérez.

En un mensaje publicado en redes sociales explican que «los habían dejado allí para morir», de ahí que califiquen esta acción de «abandono criminal».

Fue el martes cuando se produjo el hallazgo de esta más de una decena de cachorros, «aún con el cordón umbilical», en un cubo de basura situado en el camiño do Magueiro, por el entorno del Paseo da Xunqueira.

«Por suerte, alguien los vio a tiempo y ahora están a salvo bajo nuestro cuidado», explica el refugio pontevedrés que busca a los responsables de «este delito que no vamos a dejar pasar». De ahí que pidan colaboración a cualquiera que «haya visto por la zona una perra con las mamas colgando, o si conoces alguna que estaba embarazada y ahora ya no lo está, pero no tiene a sus cachorros, mándanos un mensaje privado. Todo será tratado de forma confidencial», aseguran.

De la misma camada

Explican que todos los perritos son «prácticamente iguales», de ahí que deduzcan que tanto el padre como la madre sean de la misma raza y de un tamaño «relativamente grande».

Apelan a la sensibilidad de la sociedad para localizar a esta madre nodriza, «ya que creemos que en esa zona tiene que haber una perra recién parida».

Cualquier pista sobre este caso pueden informar a través del teléfono 657 02 38 31 de Os Palleiros, o por mensaje privado en alguno de sus perfiles de redes sociales.

Este suceso ocurre a 48 horas de celebrarse el Día Mundial contra el abandono de Animales de Compañía, que concurre cada último sábado de junio. Y es que suele ser en vísperas de las vacaciones de verano cuando estos episodios llegan a duplicarse, situando a España como el país europeo con mayor tasa de abandono animal. La cifra alcanza cada año a cerca de 300.000 animales, la mayoría perros y gatos, pero también otros animales exóticos como tortugas, pájaros y otros roedores.