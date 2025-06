John Németh y Veronica Swift se suman a Robben Ford en el 31 Festival de Jazz

John Németh, Litet Steg, Allo Negro, Verónica Swift y Robben Ford serán este años los solistas y bandas invitadas al Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, consolidado como una referencia en Galicia y que de nuevo apuesta por la mezcla de estilos y la experimentación.

El cantante y armonicista estadounidense John Német abrirá el festival. | Aigars Lapsa

José Antonio Ortiz, coordinador del festival, y Paco Charlín, músico y profesor del Seminario Permanente de Jazz (SPJ) acompañaron ayer al concejal de Cultura, Demetrio Gómez, en la presentación de la cita musical, que de nuevo tendrá a la plaza de A Ferrería como epicentro y que se desarrollará del 4 al 8 de agosto.

El cantante y armonicista estadounidense John Német será el encargado de abrir el festival. Será un concierto «que nos va a llenar de energía y ganas de seguir», indicó Ortiz, que invitó a todos los aficionados al blues, rock y soul a acercarse hasta la Boa Vila y disfrutar del buen hacer de un artista al que muchos sitúan entre las mejores voces soul-blues del mundo, a mayores de un virtuoso de su instrumento.

Tomará el relevo al día siguiente Litet Steg, que representa otra de las apuestas del festival, las bandas emergentes. Paco Charlín indicó que tras el blues y el soul esta segunda jornada estará protagonizada por el jazz, de la mano de este grupo que reúne a músicos gallegos de tres provincias, Pontevedra, Ourense y A Coruña.

Esta impronta gallega continuará el día 6 de la mano de Allo Negro. «Mezca blues y jazz», recordó el representante del SPJ, con letras en nuestra lengua. Este sexteto, con una presencia importante de músicos de Pontevedra, será «una de las primeras bandas presentes en el festival con letras en gallego», señaló.

Ya en la recta final, el día 7 será el turno de Veronica Swift, una vocalista precoz (hija de músicos, grabó su primer álbum, Veronica’s House of Jazz, con solo 9 años y dos después ya actuaba en en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York) es un «ejemplo de mezcla», con un trabajo más dedicado «al jazz vocal» pero no ortodoxo, en el que funde distintas influencias, señaló el coordinador del festival.

Éste apuntó a Swfit como uno de los ejemplos de cantante moderna que «en unos años serán inconseguibles» para el festival, premiada en el Concurso Vocal Internacional Thelonious Monk, con un «currículum importante» en el que ha explorado, además del jazz, la ópera, la música clásica la bossa nova, el blues, el rock industrial o el funk.

Invitó especialmente a acudir a este concierto a «todos los aficionados a la voz, al jazz y a otras músicas».

Finalmente, el festival se despedirá a lo grande con la ya anunciada presencia de Robben Ford, toda una fuerza motriz del blues. «Todos los guitarristas de Galicia tienen anotada esta fecha» del 8 de agosto, señaló José Antonio Ortiz. Recordó que este guitarrista de blues, jazz y rock «en sus inicios llegó a tocar con Miles Davis» y estuvo en los inicios de grupos de jazz fusión.

Nominado cinco veces al Grammy, ha tocado con artistas diversos como George Harrison, Joni Mitchell, Jimmy Witherspoon o Phil Lesh. «En la actualidad está centrado en el jazz con toques de blues», señó Ortiz sobre uno de los guitarristas más importantes del momento. Su concierto al aire libre en Pontevedra, recordó, «será una experiencia» difícil de repetir.

El pasado año, cuando Robben Ford actuó en el Festival Internacional Jazz Madrid, las entradas salieron a la venta por 32 euros para ese único espectáculo. «Los que hemos recorrido otros festivales de la península», recordó Paco Charlín, son conocedores de lo extraordinario de disfrutar de conciertos «totalmente gratuitos y abiertos a todos», desde vecinos a aficionados de toda Galicia, turistas o peregrinos. «Es increíble», resumió sobre una cita que año a año renueva su apuesta por tres claves de programación: reunir a primeras figuras a nivel mundial, combinadas con talento gallego y la apuesta por la novedad.

Estos tres ingredientes han llevado a que Pontevedra se haya convertido en “un referente” que un verano más invitará a disfrutar del «jazz y blues, pero también más, del rock, el hip hop, la bossa nova…» destacó el concejal de Cultura.