Un roteiro moi especial a piques da noite máxica

A piques de que centos de fogueriras alumeasen a noite máxica do solsticio, uns guías moi especiais, a escritora Fina Casalderrey e o ilustrador Xosé Cobas, a noite máxica de San Xoán, a escritora Fina Casalderrey e o ilustrador Xosé Cobas, encabezaron un roteiro moi especial para dar a coñecer a cidade dun xeito moi diferente.

Os autores do libro «Filla das ondas» seguiron os pasos dos protagonistas deste relato que partindo do Espazo Nemononon discurriu foi por escenarios do casco vello coma os xardíns de Casto Sampedro, as prazas da Leña e da Pedreira, a fonte dos Tornos ou a Casa das Campás.

«Este paseo literario e artístico enmárcase na exposición das ilustracións orixinais» que se pode visitar no Espazo Nemonon, cedido polo arquitecto Mauro Lomba ata o vindeiro día 27, lembra a editorial pontevedresa Kalandraka, que publicou a obra.

Este relato fantástico conta a historia dun rapaz que se instala coa súa familia en Pontevedra, onde cre que non encaixa. «Unha noite máxica de San Xoán fará que mude por completo a súa percepción grazas a unha misteriosa nena que lle amosa a evolución da cidade nunha viaxe onírica a través do espazo e do tempo: dende os séculos XV e XVI coa Feira Franca, a muralla que rodea a vila señorial e o esplendor do barrio mariñeiro da Moureira, ata os séculos XIX e XX cando os protagonistas se encontran co pirata Benito Soto, co boticario Perfecto Feijoo e o seu loro Ravachol, e mesmo cos intelectuais Alexandre Bóveda e Castelao», sinalan as mesmas fontes.

Suliñan que «todo tipo de acontecementos sociais e culturais, anécdotas e curiosidades, lendas e tradicións, artéllanse con mestría nesta divertida e trepidante aventura na que as pedras cóntannos moitas cousas».

A académica Fina Casalderrey actualizou o texto da primeira edición do ano 1999 «para dar conta da transformación da cidade nos últimos anos, da admirable recuperación do conxunto histórico e do revolucionario modelo urbán de Pontevedra, poñendo en valor a memoria do pasado», explica a editorial.

Xosé Cobas tamén realizou un plano da zona vella de Pontevedra situando os principais escenarios polos que transcorreo conto. Unha ducia de librarías e establecementos de Pontevedra dispoñen do mapa, que permite aos lectores seguir o percorrido dos protagonistas do libro.

Polo que respecta á mostra que reúne as ilustracións orixinais do libro, Kalandraka lembra que as rúas, as fontes, os escudos heráldicos, algúns dos recunchos máis emblemáticos e das edificacións históricas máis senlleiras... en definitiva, as abraiantes arquitecturas da Boa Vila», son protagonistas. «Estas novas e espectaculares ilustracións de Xosé Cobas realzan a beleza da Boa Vila e permiten coñecela dun xeito diferente ratractivo».

A exposición pode visitarse de luns a venres de 12 a 14 horas, e polas tardes con cita previa contactando coa editorial no número de teléfono 667 401 563.