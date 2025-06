El municipio de fiestas grandes, las de San Xoán, que se prolongarán hasta el viernes 27 de junio. El pregón a las 21.00 horas, desde la Casa Consistorial en la Praza do Mosteiro, da el pistoletazo de salida a las fiestas, una lectura a cargo de Pilar Martínez Soto, tras la cual actúa el Grupo Azabache. Habrá degustación de rosca y vino y se entregarán los premios del concurso de carteles y do Deporte.

Mañana lunes destaca la sardiñada popular en A Seca, a partir de las 21.30 horas, y verbena con Ritmo Joven, que darán paso a un espectáculo de fuego y encendido de la hoguera en A Seca a las 23.30 horas. Ya el martes, día festivo local se celebrará la misa solemne en honor a San Juan Bautista, con actuación de la Coral de Poio, a las 12.00 horas. A las 22.00 será la verbena con las orquestas Miramar y La Ocaband, en A Seca.

Para el miércoles el programa incluye misa en honor a Santa Trahamunda, a las 12.00 horas, y concierto de la Escola de Acordeóns de Campelo, a las 21.00 horas en O Pereiro. Ya a las 22 horas, verbena en A Seca con Os Satélites y París de Noia. El jueves habrá verbena con Capitol y Marbella en A Seca a las 22 horas y a las 23.59 horas, fuegos de lucería.

El viernes concluye la programación con fiesta infantil en A Seca a las 18.00 horas y el Festival de Fin de Curso de la Escola de Acordeóns de Campelo en el Centro Cultural Xaime Illa Couto de Raxó a las 20.00 horas.

Más de 200 solicitudes de hogueras, que se permiten en siete playas del municipio

El espíritu tradicional de la noche del San Xoán estará más vivo que nunca en Poio, con una participación récord. El Concello recibió más de 200 solicitudes para prender hogueras mañana lunes por la noche, tanto en terrenos privados como en espacios públicos.En cuanto a las playas, solo estarán autorizadas hogueras en los arenales de Sinás, Raxó, Laño, Ouriceira, O Padrón, Campelo (puerto) y Lourido, siempre que cumplan estrictamente las normas de seguridad establecidas.La noche de mañana lunes incluirá también la tradicional sardiñada popular, organizada por el Concello a partir de las 21.30 horas en A Seca, seguida del prendido de la hoguera municipal y de un espectáculo de fuegos artificiales, que reunirá el vecindario y visitantes en uno de los eventos más esperados del verano en el municipioEntre las normas para organizar estas hogueras, además de existir una persona, el volumen máximo del combustible, la separación de los edificios y árboles o la prohibición del uso de materiales que no sean madera, se advierte de que todo deberá quedar completamente recogido y limpio el lunes, 24 de junio, antes de las 10.00 horas.

Homenaje póstumo al que fue concejal entre 1995 y 2003 Pepe Otero

La entrega de los Premios do Deporte de San Xoán, hoy domingo en la Praza do Mosteiro a partir de las 20.30 horas, marcará el inicio oficial de las fiestas patronales de Poio con un emotivo reconocimiento: los galardones deportivos pasarán a denominarse Premios San Xoán–Pepe Otero, en homenaje al concejal de Deportes, fallecido hace un año, que ejerció este cargo entre 1995 y 2003.Durante el acto, la familia de Otero recibirá una placa conmemorativa en recuerdo de su entrega y compromiso con el fomento de la actividad deportiva en el municipio.Los premios reconocerán figuras destacadas del deporte local en las categorías masculina, femenina y de entidad deportiva: el jugador del Celta Javi Rodríguez, mejor deportista masculino, y Lorena Nieto es la mejor femenina avalada por el gran palmarés cosechado durante este año en kayak.El reconocimiento al mejor club deportivo es para el Poio Bike Club, que lleva una década impulsando el ciclismo en sus múltiples disciplinas (BTT, carretera, ciclocross, descenso, enduro, pump track...). Además, durante el acto se otorgarán menciones a todos los deportistas y equipos que a lo largo de la última temporada alcanzaron títulos y, de manera especial, se destacará la Subida á Escusa, que este año celebró su 25 edición, y otorgará un reconocimiento in memoriam a Pablo Hinojar, por ser un referente de la gimnasia gallega y seleccionador español de la gimnasia acrobática.