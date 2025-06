Sanxenxo exige a Costas la reparación urgente del paseo de madera de Baltar

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, visitó ayer la pasarela de madera de Baltar para denunciar públicamente su deterioro y exigir a Costas del Estado, como administración competente, la sustitución de forma urgente. «O Concello vai sustituindo as táboas que se rompen, pero o deterioro a estructura, que ten 31 anos, fai que sirva de pouco», explicó.

El regidor que estuvo acompañado de la concejala de Planificación Territorial y Vivienda, María Deza, y del edil de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, incidió en que «hai proxecto, había recursos económicos e vontade de sustituila na delegación de Costas de Pontevedra ata que chegou a Madrid e dixeron que non había cartos para Sanxenxo». Una respuesta que reconoce Martín «colmou o vaso da nosa paciencia».

El Concello recuerda que «Sanxenxo es el primer destino turístico del norte en verano contribuyendo al prestigio de España en Europa al ser líder con 17 playas con bandera azul y 8 senderos azules». Por ello, Marín señala que «a praia de Baltar é unha xoia, a única praia urbana da ría que conserva as dunas» y recuerda que «Sanxenxo non para de mellorar as súas praias, asumindo moitas veces obras que tería que facer Costas como os últimos desperfectos na praia de Canelas e Areas polos temporais ou o muro de Lavapanos». Añade el gobierno local que «en muchos casos, el Concello se vio obligado a actuar ante la inacción de Costas y el riesgo grave para la seguridad de las personas».

Por estas razones «y otras muchas», el alcalde reclama más atención de la Dirección General de Costas que, «desde 2017, no ha invertido 1 euro en Sanxenxo». Martín declaró ayer que «suponse que é o Ministerio para a Transición Ecolóxica é o máis interesado en protexer e conservar o amplio patrimonio natural de Sanxenxo», un municipio que suma 730 hectáreas entre Red Natura 2000 (368) y protección de la costa (362) que «merecen máis apoio do Ministerio».