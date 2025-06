O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitou onte a exposición «O miliario das arxinas», unha mostra que recolle os traballos de fin de curso do alumnado de Pedra Natural do Centro Integrado de FP Cantería de Galicia. A exposición poderá visitarse ata o 13 de xullo nas instalacións do propio centro.

A iniciativa ten unha forte carga simbólica de lembranza dos últimos canteiros da vella escola, que deixan a súa pegada para que o seu legado perdure no tempo. Cada estudante estampará no miliario a súa sinatura como marca de oficio e símbolo de continuidade, convidando ás futuras xeracións a facer o mesmo. O nome ‘Miliario das arxinas’ representa a antiga tradición romana de situar columnas cilíndricas nas vías para sinalizar as distancias.

Para o curso 2025-2026 o CIFP Cantería de Galicia ofertará catro titulacións de alta especialización cun total de 96 prazas. Conta cos ciclos de Alta Especialización en Pedra Natural, FP Básica en Reforma e Mantemento de Edificios e FP Dual Intensiva nas especialidades de Construción, Proxectos de Edificación e o novo Ciclo Medio de Escavacións e Sondaxes Dual Intensivo. Trátase de itinerarios formativos deseñados en coordinación co sector produtivo, coa finalidade de dar resposta a perfís técnicos moi demandados.