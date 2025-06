O Ateneo de Marín ofrece o «Taller Paxareiras»

O Ateneo Santa Cecilia continúa coa súa programación especial con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente. Despois do éxito da charla «O arte do paisaxismo. Historia e estilos ao longo do tempo», impartida por Xosé Souto, preséntase unha nova iniciativa: o «Taller Paxareiras», que será o vindeiro luns 23 de 11.00 a 12.30 horas, no Parque Eguren.