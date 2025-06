En marcha o programa provincial +Emprega

A Deputación xa publicou as bases do programa +Emprega en Centros especiais de Emprego. Dotado con 67.000 euros, un 22% superior á anterior convocatoria, o programa subvencionará os custos salariais das unidades de apoio destes centros co obxectivo de impulsar a integración laboral das persoas con discapacidade con maiores dificultades de inserción.