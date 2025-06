El PP denuncia el gasto de la Festa do Lacón

El grupo municipal popular de Cuntis denuncia un «absoluto despilfarro sin control» en la pasada edición de la Festa do Lacón con Grelos con un gasto hasta la fecha «de casi 200.000 euros». Lamentan «la irresponsabilidad del gobierno socialista», ya que aseguran que la deuda municipal «no para de crecer» y no se puede gastar un dinero «que no hay».